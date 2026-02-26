Ceará elimina estreante e vai à terceira fase da Copa do Brasil
Alvinegro triunfou por 2 a 1 na Arena Castelão
O Ceará venceu o Primavera-SP por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (26), na Arena Castelão, valendo pela segunda fase da Copa do Brasil. Lucas Lima e Wendel Silva fizeram os gols do Alvinegro, enquanto que Poveda marcou para os paulistas.
Na terceira fase, o Vovô terá pela frente o Maranhão. O Primavera, que fez sua estreia no torneio nacional, está eliminado.
Ceará vence o estreante Primavera
O Ceará estreou com vitória nesta edição de Copa do Brasil. O time pressionou o Primavera desde o início e abriu o placar com Lucas Lima, que aproveitou passe de Fernandinho na área.
A equipe teve chances para ampliar em chutes de Pedro Henrique, sem sucesso. Os paulistas tentaram equilibrar as ações, mas não conseguiram a igualdade ao longo do 1º tempo.
O Primavera voltou para o 2º tempo com uma postura mais ofensiva. Kauan Rocha quase fez o gol de empate dos visitantes, mas a bola passou ao lado do goleiro Richard.
Depois, Poveda recebeu na área e mandou por cima da meta alvinegra. Perto do fim, Wendel Silva recebeu na frente e bateu para fazer 2 a 0. Poveda diminuiu no último lance, mas já era tarde para uma reação. Assim, o Ceará passou de fase.
Próximo jogo do Ceará
O Ceará voltará a campo no domingo (1º), às 18h (de Brasília), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O adversário será o rival Fortaleza.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 2 X 1 PRIMAVERA
COPA DO BRASIL - SEGUNDA FASE
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26/02/2026 - 20h
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Lucca aos 11 min do 1º T e Wendel Silva aos 43 min do 2º T (CEA); Poveda aos 53 min do 2º T (PRI)
🟨 Cartões amarelos: Vinicius Zanocelo, Matheusinho (CEA); Matheus Anjos, Paulo Vinicius, Josiel (PRI)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
CEARÁ (Técnico: Mozart)
Richard; Rafael Ramos (Alex Silva), Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima (Richardson), Vinicius Zanocelo e Alano; Pedro Henrique (Melk), Lucca (Wendel Silva) e Fernandinho (Matheusinho).
PRIMAVERA (Técnico: Rafael Marques)
Dheimison; Thales Oleques, Afonso, Ligger e João Victor; Júnior Caiçara (Gabriel Tobias), Renatinho (Paulo Vinicius) e Matheus Anjos (Kauan Cunha); Lucas Douglas (Neto), Poveda e Luiz Fernando (Josiel).
