Lanús vence o Flamengo e silencia o Maracanã para conquistar a Recopa Sul-Americana

O Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús em pleno Maracanã nesta quinta-feira (26), com derrota por 3 a 2 após a prorrogação. No tempo regulamentar, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e tirou a vantagem de 1 a 0 construída pelos argentinos na ida. Contudo, a equipe de Filipe Luís sucumbiu nos últimos 15 minutos do tempo extra, e o título volta na bagagem dos Granates.

Os gols do título dos visitantes foram feitos por Castillo — que já havia deixado o dele no jogo de ida —, Canale e Bou. Arrascaeta e Jorginho, ambos de pênalti, marcaram para os donos da casa.

Flamengo x Lanús: como foi o jogo?

Primeiro tempo

Atrás no agregado e embalado pela torcida, o Flamengo pressionou desde o início para abrir o placar no Maracanã. Carrascal e Plata tiveram boas chances saindo em velocidade, mas finalizaram para fora. Do outro lado, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na construção. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela cruzou pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol.

Segundo tempo

Com a chuva sem dar trégua e o campo cada vez mais pesado, o Mais Querido seguiu pressionando, mas cada vez mais insistia nos cruzamentos para chegar à meta adversária. A estratégia, no entanto, embarrava na retranca argentina e pouco gerou oportunidades.

Filipe Luís, então, usou das substituições para alargar ainda mais o campo e abrir espaço pelo meio, trazendo Pulgar para a zaga e abrindo Cebolinha na direita, assim como Ayrton Lucas na esquerda. Na frente, Pedro e Bruno Henrique foram acionados para aumentar o poder áereo da equipe.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado na linha da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

Os times voltaram a campo para mais 30 minutos de futebol, mas o desempenho físico claramente já estava aquém do espetáculo. Mesmo ainda tendo a bola, o Flamengo sequer conseguiu finalizar no primeiro tempo da prorrogação. O Lanús, por sua vez, chegou assustar com Izquierdoz, de cabeça, após cobrança de escanteio; o lance seria um presságio do final da partida

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sacramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.

Jogadores do Lanús comemoram gol contra o Flamengo na Recopa Sul-Americana (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira (2), também no Maracanã, e enfrenta o Madureira pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Na ida, vitória rubro-negra por 3 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 3 LANÚS (AGG 2 X 4)

Jogo de volta - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Castillo, aos 28'/1°T (0-1); Arrascaeta, aos 36'/1°T (1-1); Jorginho, aos 39'/2°T (2-1); Canale, aos 13'/2°P (2-2); Bou, aos 16'/2°P (2-3);

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar e Lucas Paquetá (FLA); Carrera e Guidara (LAN);

🟥 Cartões vermelhos: -

🏟️ Público: 64.470 presentes;

💰 Renda: R$ 8.692.290,00

👥 ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Bruno Henrique), Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal (Pedro), Plata (Lucas Paquetá) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Guidara (Perez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo (Biafiore) e Marcelino Moreno (Aquino); Salvio (Sepúlveda), Castillo (Bou) e Carrera (Besozzi).

🟨 ARBITRAGEM

🧑‍⚖️ Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

