Fortaleza perde para o IAC nos pênaltis e é eliminado da Copinha

O Fortaleza perdeu para o Itaquaquecetuba por 4 a 3 nos pênaltis na manhã desta quinta-feira (15), no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, valendo pela segunda fase da Copinha. No tempo normal, os times empataram por 1 a 1: Fash marcou para os cearenses e Lucão fez o gol dos paulistas.

Com isso, o Leão foi eliminado e o IAC garantiu vaga nas oitavas do torneio. O adversário será o classificado no duelo entre Juventude e Botafogo.

Tricolor cai nas penalidades máximas

O Fortaleza entrou em campo na manhã desta quinta-feira (15) buscando uma vaga nas oitavas da Copinha. Apesar da intensidade no jogo, poucas chances claras foram criadas pelas equipes.

O IAC teve uma chance em bola sobrada na área, mas Cássio fez a defesa. O Leão, mesmo com maior domínio das ações, não foi capaz de levar perigo à meta adversária.

Partida entre Fortaleza e IAC, pela Copinha 2026 (Foto: Site Luiz Carlos/Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)

A partida continuou com poucas oportunidades no 2º tempo. Em uma escapada pela esquerda, o Tricolor abriu o placar. Bruninho cruzou, o goleiro Max desviou e Fash empurrou para o fundo das redes.

O IAC conseguiu a resposta perto dos minutos finais. Lucão aproveitou sobra na área, dominou e fez o gol dos paulistas. Caio Wesley finalizou nos acréscimos e Max defendeu. Dessa forma, a decisão foi para os pênaltis.

Pênaltis no duelo entre Fortaleza x IAC

Kauã Rocha, Guilherme Moura e Fash balançaram as redes pelo lado do Fortaleza. Bruninho e Caio Wesley desperdiçaram, com duas defesas para Max.

Gustavo, Salomão, JP e Pedro Augusto marcaram em suas cobranças para o IAC, que avançou. Lucão errou, com uma defesa para Cássio.

Próximo jogo do IAC

Nas oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o IAC terá pela frente o vencedor da partida entre Juventude e Botafogo. A próxima fase acontecerá nos dias 16 e 17 de janeiro.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 (3) X (4) 1 IAC

COPINHA - TERCEIRA FASE (MATA-MATA)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15/01/2026 - 10h

📍 Local: Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba (SP)

🥅 Gols: Fash aos 20 min do 2º T (FOR); Lucão aos 39 min do 2º T (IAC)

🟨 Cartões amarelos: Bruninho, Arthur, Riveros, Cássio, Caio Wesley, Kauã Rocha (FOR); João Carlos, Lucão (IAC)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Guilherme Drbochlaw (SP)

🚩 Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Pablo Lemos Fillet (SP)

FORTALEZA (Técnico: Léo Porto)

Cássio; Rafael Vaz, Kauã Rocha, Luan e Arthur (Riveros); Bruninho, Paulo Souto, Bruno Branco (Fellype), Juan Fidelis (Guilherme Moura) e Peterson (Saturnino (Fash)); Caio Wesley.

IAC (Técnico: Adilson Machado)

Max; Gustavo Entringer, Davi Lima, Pedro Paixão (Pedro Augusto) e João Carlos; Miguel Alves, Gabriel Araújo (JP) e Salomão; Newton Castilho (Vitor Maranhão), Nicolas Santos (Lucão) e João Paulino (Davi Melo).