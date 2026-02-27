Arrascaeta lamenta derrota na Recopa: 'Não somos o Flamengo que a gente quer'

O Flamengo sofreu um golpe duro na noite desta quinta-feira (26), ao ser derrotado por 3 a 2 (4 a 2 no agregado) para o Lanús na decisão da Recopa Sul-Americana. Capitão do time na partida, Arrascaeta lamentou o resultado e afirmou que não estão no nível que gostariam.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Depois de perder de 1 a 0 na Argentina, o Flamengo tinha a expectativa de reverter o resultado em casa, diante de sua torcida. O time ficou perto do objetivo, mas dois gols na reta final da prorrogação acabaram com o sonho do bicampeonato continental.

— Sinceramente, é difícil falar depois de um momento assim, na derrota. Foi complicado. Tivemos a ilusão de voltar. Foi um grande jogo. Conquistar mais uma taça nesse palco tão importante que é Maracanã para nós. Infelizmente, o momento de abaixar a cabeça e trabalhar para voltar a sermos os melhores.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo apontam culpado por vice para o Lanús na Recopa: 'Obrigado'

Este é o segundo vice-campeonato do Flamengo, que faz um início de temporada conturbado. Na Supercopa, perdeu o título para o Corinthians, e agora perde novamente para o Lanús. Diante disso, o camisa 10 pregou mudanças para o elenco.

— Eu não tenho outra palavra que seja resiliência, trabalhar, abaixar a cabeça, ser consciente que não somos o Flamengo que a gente quer. Cada um de nós, todo mundo tem que melhorar, sem palavras para esse momento, sinceramente, que é bem complicado — disse Arrascaeta.

continua após a publicidade

Jogadores do Lanús comemoram gol sobre o Flamengo na Recopa (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.