Corinthians encaminha empréstimo de Ryan ao Fortaleza

O Corinthians está próximo de emprestar Ryan ao Fortaleza até o final desta temporada. O atleta de 22 anos não teve muito espaço com Dorival Júnior e espera ter mais minutagem no Leão do Pici. A contratação foi um pedido do treinador da equipe cearense, Thiago Carpini.

As diretorias chegaram a um acordo, e Ryan deve viajar para Fortaleza nesta quinta-feira (14), quando realizará exames médicos e assinará contrato. O vínculo será de um ano. O jogador tem contrato com o Timão até o fim de 2028.

É a segunda movimentação envolvendo os dois clubes nesta janela de transferências. O Corinthians contratou Matheus Pereira por empréstimo. O ex-volante do Fortaleza retorna ao Timão, onde foi revelado, por empréstimo de uma temporada.

A informação foi divulgada pelo perfil Futebolês e confirmada pelo Lance!. O empréstimo prevê um valor fixado para opção de compra, não revelado pelos clubes. Ryan será o terceiro atleta emprestado pelo Corinthians a outras equipes. Além do meia, Léo Maná está no Criciúma, e Diego Palacios defende o Karpaty, da Ucrânia.

Ryan está próximo de ser anunciado como reforço do Fortaleza para a disputada da temporada de 2026

Carreira no Corinthians

Ryan é cria do Terrão. O volante foi campeão da Copinha em 2024, último título do Corinthians na competição. Nos profissionais, disputou 59 partidas, sendo 22 como titular. O jogador também fez parte das conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil em 2025.

O atleta acabou perdendo espaço após a chegada de Dorival Júnior. Atualmente, o Corinthians tem cinco volantes à disposição: Raniele, André, Charles, André Carrillo e o recém-contratado Matheus Pereira.