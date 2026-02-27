Rossi sobre o primeiro gol sofrido pelo Flamengo: 'Até o melhor time do mundo'

Após a derrota por 3 a 2 para o Lanús, nesta quinta-feira (26), pelo segundo jogo da final da Recopa, o goleiro do Flamengo, Rossi, falou sobre o lance que originou o primeiro gol da equipe argentina e assumiu a responsabilidade pelo erro, destacando que falhas fazem parte do futebol.

O gol saiu após uma tentativa de recuo de Ayrton Lucas para o goleiro. A bola ficou curta, Rossi escorregou ao tentar dominar, e Castillo aproveitou para roubar a bola e finalizar de longe, com o gol aberto, abrindo o placar para o Lanús.

Em entrevista após a partida, o arqueiro explicou o ocorrido e afirmou que tentou evitar uma situação ainda mais prejudicial para o time.

— O Ayrton tentou tocar a bola para mim, a bola ficou curta, eu também escorreguei. Se eu chego no lance e faço a falta é cartão vermelho, deixaria o time com um jogador a menos. Não valia a pena. Obviamente erros acontecem. Até o melhor time do mundo comete erro, mas a gente tem que aprender com os erros para se fortalecer e ser mais forte a cada dia — declarou.

Apesar do tropeço inicial, o Flamengo conseguiu reagir e virar o placar ao longo da partida, levando a decisão para os minutos finais da prorrogação com chances de ir para a disputa de pênaltis. No entanto, um gol sofrido em cobrança de escanteio e outro no último lance do jogo decretou o revés rubro-negro.

Rossi também comentou sobre as cobranças da torcida, reconhecendo a frustração pela derrota, mas reforçando a união entre time e arquibancada.

— É óbvio que a torcida vai cobrar, mas no final do ano a gente comemora junto. O apoio de hoje, durante os 120 minutos, foi muito importante. Ninguém gosta de perder, muito menos uma final. A gente tinha virado o resultado, estava perto dos pênaltis. Sai um escanteio, o cara sobe sozinho e faz um golaço. Tem muita coisa para melhorar, jogadores novos ainda estão se adaptando, mas quem responde dentro de campo somos nós — afirmou.

Canale comemora gol decisivo contra o Flamengo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

O goleiro ainda destacou que o adversário também teve méritos na conquista.

— Perdemos para um campeão continental. Eles fizeram um grande jogo lá, e nós fizemos um jogo abaixo nos primeiros 90 minutos. Agora é levantar a cabeça e continuar trabalhando. No final do ano, esperamos comemorar junto com o torcedor — concluiu.

Com o resultado, o Flamengo amarga o vice-campeonato da Recopa e volta suas atenções para a sequência da temporada, buscando corrigir os erros para retomar o caminho das vitórias.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 3 LANÚS (AGG 2 X 4)

Jogo de volta - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Castillo, aos 28'/1°T (0-1); Arrascaeta, aos 36'/1°T (1-1); Jorginho, aos 39'/2°T (2-1); Canale, aos 13'/2°P (2-2); Bou, aos 16'/2°P (2-3);

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar e Lucas Paquetá (FLA); Carrera e Guidara (LAN);

🟥 Cartões vermelhos: -

🏟️ Público: 64.470 presentes;

💰 Renda: R$ 8.692.290,00

👥 ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Bruno Henrique), Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal (Pedro), Plata (Lucas Paquetá) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Guidara (Perez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo (Biafiore) e Marcelino Moreno (Aquino); Salvio (Sepúlveda), Castillo (Bou) e Carrera (Besozzi).

🟨 ARBITRAGEM

🧑‍⚖️ Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

