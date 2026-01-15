Corinthians tem primeiro teste de Série A em 2026; veja provável escalação
O Corinthians encara o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (15), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), e o clube alvinegro busca manter o 100% de aproveitamento na competição estadual.
Será o primeiro teste do Timão contra uma equipe da Série A na temporada de 2026. O Corinthians terá quatro partidas contra equipes da elite do futebol nacional na primeira fase do Paulistão. Além do Red Bull Bragantino, o clube alvinegro também enfrentará Santos, São Paulo e Palmeiras.
Na última temporada, o clube do interior terminou o Brasileirão na 10ª colocação, enquanto o Timão ficou em 13º. O retrospecto na competição em 2025 foi negativo para o Corinthians: o Red Bull Bragantino venceu as duas partidas por 2 a 1, em Bragança Paulista e na Neo Química Arena.
Dorival Júnior pode contar com reforços para a partida. Yuri Alberto, que retornou aos treinos após resolver pendências burocráticas para a emissão do passaporte europeu, está liberado e pode ser novidade entre os relacionados.
Outra surpresa pode ser a presença de Gabriel Paulista. Reforço do Timão, o nome do zagueiro de 35 anos apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) e está liberado para fazer sua estreia. O atleta vinha treinando no Besiktas, da Turquia, seu último clube, e se considera bem fisicamente para estrear.
- O calendário brasileiro é mais difícil, jogo atrás de jogo. Já venho me preparando psicologicamente e também já vinha treinando no Besiktas. Não acho que será problema. Se Dorival precisar, estarei pronto fisicamente para dar meu melhor - disse o zagueiro.
Raniele também iniciou a temporada fora de combate. O atleta se recupera de uma lesão no tornozelo, sofrida ainda na reta final da última temporada. O volante participou das últimas atividades e pode pintar entre os relacionados.
Provável escalação
Dorival Júnior deve fazer alterações da equipe que disputou a estreia. O Corinthians deve ter mudanças no sistema defensivo, que atuou com a linha original no primeiro jogo. Cacá, Tchoca e Hugo devem ter oportunidades.
A provável escalação da equipe de Dorival Júnior é: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Vitinho (Dieguinho) e Yuri Alberto.
