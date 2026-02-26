Veja os gols de Flamengo x Lanús: algoz do Fla marca de novo, mas Arrasca empata

O Flamengo decide o título da Recopa Sul-Americana contra o Lanús (ARG) nesta quinta-feira (26), no Maracanã, precisando reverter a desvantagem de 1 a 0 sofrida no jogo de ida, na Argentina. A missão, que já era difícil, ganha contornos ainda mais dramáticos.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, uma trapalhada dupla de Ayrton Lucas e Rossi entregou um contra-ataque nos pés de Rodrigo Castillo, que balançou a rede com tranquilidade, abrindo placar para o Lanús.

A reação veio poucos minutos depois, pela cobrança de pênalti de Arrascaeta.

Flamengo 0 x 1 Lanús -⚽Rodrigo Castillo

Flamengo 1 x 1 Lanús - ⚽Arrascaeta

O peso do jogo

Este é, certamente, o momento mais delicado enfrentado por Filipe Luís desde que assumiu o comando técnico do Flamengo. Na última semana, o treinador se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube, no Ninho do Urubu, para alinhar expectativas. O mandatário também conversou com o elenco.

Um triunfo sobre o Lanús no Maracanã, além de recolocar o Flamengo no caminho das conquistas, pode renovar o ambiente interno e dar novo ânimo para o decorrer do ano.

Flamengo tem mudanças no time para enfrentar o Lanús

Em meio a um início de temporada abaixo das expectativas, o técnico Filipe Luís busca um triunfo diante da torcida rubro-negra para tentar mudar o cenário e recolocar o time, atual campeão da Libertadores e Brasileirão, no caminho das vitórias.

O técnico promoveu diversas mudanças no time titular. Léo Ortiz, Alex Sandro e Paquetá começam no banco de reservas e dão lugar à Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo.

Assim, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Plata.