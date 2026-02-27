Fluminense anuncia empréstimo de Lezcano ao Olimpia

O Fluminense anunciou transferência por empréstimo do meia paraguaio Rúben Lezcano ao Olimpia. Após resolver questões burocráticas que atrasaram o desfecho da negociação, o clube liberou o jogador de 22 anos para viajar ao Paraguai, onde realizará exames médicos antes de assinar contrato válido até dezembro de 2026. O acordo prevê opção de compra ao término do vínculo.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense acirra disputa com Botafogo por Dantas, do Novorizontino

Lezcano também recebeu sondagens de clubes brasileiros e ficou próximo de acerto com o Fortaleza, mas optou por retornar ao país natal. A avaliação do estafe do atleta é de que a volta ao futebol paraguaio pode ampliar suas chances de convocação para a Copa do Mundo. O Olimpia, que nesta temporada disputará a Copa Sul-Americana, superou a concorrência de equipes tradicionais como Libertad e Cerro Porteño.

Inicialmente, nem o Tricolor, nem o estafe de Lezcano desejavam um retorno ao futebol paraguaio. O jovem chegou a recusar uma proposta do Cerro Porteño na virada do ano. O atleta foi contratado em 2025 por cinco milhoes de dólares (aproximadamente R$ 26 milhões) e chegou com nome em alta após ter sido eleito craque do campeonato paraguaio.

continua após a publicidade

Com o empréstimo, o Fluminense busca dar rodagem ao jogador e reavaliar seu futuro ao fim do período no Olimpia.

Lezcano teve pouco espaço no Fluminense

Lezcano chegou ao Rio de Janeiro no começo de 2025 e foi pouco aproveitado pelos três treinadores que comandaram o clube na temporada. Em uma entrevista, Renato Gaúcho afirmou que tanto ele quanto Lavega ainda não estavam preparados para jogar. Lezcano encerrou o ano com apenas 11 partidas. Mesmo atuando pouco, seguiu sendo convocado pela seleção paraguaia ao longo da temporada.

Em 2026, o paraguaio se reapresentou no dia 2 de janeiro e iniciou o ano como titular com o "time do Carioca". Com a chegada do elenco principal, Lezcano perdeu espaço novamente e desapareceu das relações de Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense