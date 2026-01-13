Copinha tem dia de zebras e gigantes caem no primeiro mata-mata
Corinthians e Vasco caíram na segunda fase
- Matéria
- Mais Notícias
A segunda fase da Copinha, disputada em formato eliminatório, começou nesta segunda-feira (12) e já reservou resultados inesperados.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Ceará vence o Athletico e avança para a terceira fase da Copinha
Futebol Nacional12/01/2026
- Onde Assistir
Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Onde Assistir12/01/2026
- Futebol Nacional
JP Chermont decide, Santos vence o Cuiabá e avança na Copinha
Futebol Nacional12/01/2026
Faltam 153 dias para a Copa: em 1934, Brasil viajou 12 dias de navio e caiu no 1º jogo
Os 16 confrontos disputados nesta segunda definiram os oito primeiros duelos da terceira fase da competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Entre os classificados para a próxima fase da Copinha estão Santos, Grêmio e Cruzeiro. Em contrapartida, Vasco e Corinthians — maior vencedor da história do torneio, com 11 títulos — se despediram precocemente após derrotas para Botafogo-SP e Guarani. As equipes que avançaram nesta rodada voltam a campo na quarta-feira.
Veja os resultados desta segunda-feira (12/01):
Cruzeiro 3 x 1 Meia-Noite
Botafogo-SP 1 x 0 Vasco
Bahia 2 (4) x (5) 2 Atlético-PI
Grêmio 3 x 1 Atlético-BA
Santos 1 x 0 Cuiabá
América-MG 2 x 1 Inter de Limeira
Goiás 0 (1) x (3) 0 Mirassol
Athletico-PR 1 x 2 Ceará
Grêmio Prudente 1 x 0 Osasco Sporting
Chapecoense 2 x 1 Votuporanguense
Guanabara City-GO 1 x 0 Tuna Luso
Ferroviária 2 x 0 Real Brasília
Athletic-MG 2 (2) x (4) 2 XV de Jaú
Ponte Preta 1 (5) x (4) 1 Francana
Sport 1 (6) x (7) 1 América-RN
Corinthians 1 x 2 Guarani
Veja os confrontos já definidos da terceira fase:
Chapecoense x Grêmio
Mirassol x América-RN
Ceará x Grêmio Prudente
XV de Jaú x Guarani
Atlético-PI x América-MG
Botafogo-SP x Guanabara City-GO
Cruzeiro x Ponte Preta
Ferroviária x Santos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias