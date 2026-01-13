menu hamburguer
Futebol Nacional

Copinha tem dia de zebras e gigantes caem no primeiro mata-mata

Corinthians e Vasco caíram na segunda fase

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
00:48
guarani corinthians copinha
imagem cameraKewen comemora gol contra o Corinthians (Foto: Aline Martins/Guarani)
  Matéria
  • Mais Notícias

A segunda fase da Copinha, disputada em formato eliminatório, começou nesta segunda-feira (12) e já reservou resultados inesperados.

Faltam 153 dias para a Copa: em 1934, Brasil viajou 12 dias de navio e caiu no 1º jogo

Os 16 confrontos disputados nesta segunda definiram os oito primeiros duelos da terceira fase da competição.

Entre os classificados para a próxima fase da Copinha estão Santos, Grêmio e Cruzeiro. Em contrapartida, Vasco e Corinthians — maior vencedor da história do torneio, com 11 títulos — se despediram precocemente após derrotas para Botafogo-SP e Guarani. As equipes que avançaram nesta rodada voltam a campo na quarta-feira.

Veja os resultados desta segunda-feira (12/01):

Cruzeiro 3 x 1 Meia-Noite
Botafogo-SP 1 x 0 Vasco
Bahia 2 (4) x (5) 2 Atlético-PI
Grêmio 3 x 1 Atlético-BA
Santos 1 x 0 Cuiabá
América-MG 2 x 1 Inter de Limeira
Goiás 0 (1) x (3) 0 Mirassol
Athletico-PR 1 x 2 Ceará
Grêmio Prudente 1 x 0 Osasco Sporting
Chapecoense 2 x 1 Votuporanguense
Guanabara City-GO 1 x 0 Tuna Luso
Ferroviária 2 x 0 Real Brasília
Athletic-MG 2 (2) x (4) 2 XV de Jaú
Ponte Preta 1 (5) x (4) 1 Francana
Sport 1 (6) x (7) 1 América-RN
Corinthians 1 x 2 Guarani

Veja os confrontos já definidos da terceira fase:

Chapecoense x Grêmio
Mirassol x América-RN
Ceará x Grêmio Prudente
XV de Jaú x Guarani
Atlético-PI x América-MG
Botafogo-SP x Guanabara City-GO
Cruzeiro x Ponte Preta
Ferroviária x Santos

Guarani Corinthians copinha
Kewen abriu o placar para o Guarani contra o Corinthians (Foto: Aline Martins/Guarani)

