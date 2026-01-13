Copinha tem dia de zebras e gigantes caem no primeiro mata-mata

A segunda fase da Copinha, disputada em formato eliminatório, começou nesta segunda-feira (12) e já reservou resultados inesperados.

Faltam 153 dias para a Copa: em 1934, Brasil viajou 12 dias de navio e caiu no 1º jogo

Os 16 confrontos disputados nesta segunda definiram os oito primeiros duelos da terceira fase da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os classificados para a próxima fase da Copinha estão Santos, Grêmio e Cruzeiro. Em contrapartida, Vasco e Corinthians — maior vencedor da história do torneio, com 11 títulos — se despediram precocemente após derrotas para Botafogo-SP e Guarani. As equipes que avançaram nesta rodada voltam a campo na quarta-feira.

continua após a publicidade

Veja os resultados desta segunda-feira (12/01):

Cruzeiro 3 x 1 Meia-Noite

Botafogo-SP 1 x 0 Vasco

Bahia 2 (4) x (5) 2 Atlético-PI

Grêmio 3 x 1 Atlético-BA

Santos 1 x 0 Cuiabá

América-MG 2 x 1 Inter de Limeira

Goiás 0 (1) x (3) 0 Mirassol

Athletico-PR 1 x 2 Ceará

Grêmio Prudente 1 x 0 Osasco Sporting

Chapecoense 2 x 1 Votuporanguense

Guanabara City-GO 1 x 0 Tuna Luso

Ferroviária 2 x 0 Real Brasília

Athletic-MG 2 (2) x (4) 2 XV de Jaú

Ponte Preta 1 (5) x (4) 1 Francana

Sport 1 (6) x (7) 1 América-RN

Corinthians 1 x 2 Guarani

Veja os confrontos já definidos da terceira fase:

Chapecoense x Grêmio

Mirassol x América-RN

Ceará x Grêmio Prudente

XV de Jaú x Guarani

Atlético-PI x América-MG

Botafogo-SP x Guanabara City-GO

Cruzeiro x Ponte Preta

Ferroviária x Santos

continua após a publicidade