menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), em Barueri, pela segunda fase da principal competição de base do país

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 12/01/2026
19:49
Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (13) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraPalmeiras e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (13) (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h30 (de Brasília), na Arena Baruei, pela segunda fase da Copinha. O confronto terá transmissão da XSports (TV aberta).

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Palmeiras registra zagueiro no BID e confirma inscrição no Paulistão

A equipe de Lucas Andrade terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento após três partidas. Ao todo, foram 16 gols marcados e apenas dois sofridos, com saldo positivo de 14. Sorriso e Eduardo Conceição, com quatro gols cada, são os artilheiros do Palmeiras na principal competição de base do futebol brasileiro.

O Vitória, por sua vez, somou quatro pontos e se classificou na segunda colocação do Grupo 28, atrás do Flamengo-SP. Por ter melhor campanha que o rival na competição, o Palmeiras teve o direito de escolher o local do duelo e manteve a Arena Barueri, sua casa durante a primeira fase, como palco da partida.

continua após a publicidade
Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras na Copinha
Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras na Copinha (Foto: Guilherme Veiga)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Vitória

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X VITÓRIA
COPINHA - 2ª FASE

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);
📺 Onde assistir: XSports (TV aberta).

Confira os inscritos do Palmeiras na Copinha

Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07)
Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05)
Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07)
Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05)
Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06)

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias