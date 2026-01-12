Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h30 (de Brasília), na Arena Baruei, pela segunda fase da Copinha. O confronto terá transmissão da XSports (TV aberta).

continua após a publicidade

+ Palmeiras registra zagueiro no BID e confirma inscrição no Paulistão

A equipe de Lucas Andrade terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento após três partidas. Ao todo, foram 16 gols marcados e apenas dois sofridos, com saldo positivo de 14. Sorriso e Eduardo Conceição, com quatro gols cada, são os artilheiros do Palmeiras na principal competição de base do futebol brasileiro.

O Vitória, por sua vez, somou quatro pontos e se classificou na segunda colocação do Grupo 28, atrás do Flamengo-SP. Por ter melhor campanha que o rival na competição, o Palmeiras teve o direito de escolher o local do duelo e manteve a Arena Barueri, sua casa durante a primeira fase, como palco da partida.

continua após a publicidade

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras na Copinha (Foto: Guilherme Veiga)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VITÓRIA

COPINHA - 2ª FASE

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);

📺 Onde assistir: XSports (TV aberta).

Confira os inscritos do Palmeiras na Copinha

Goleiros: Aranha (05), Kauan Lima (07) e Luiz Sá (07)

Zagueiros: Benedetti (06), Luccas Ramon (08), Pimenta (06), Robson (06) e Rocha (05)

Laterais: André Lucas (06), Arthur (05), João Gabriel (07), Luis Saboia (07)

Meio-campistas: Coutinho (06), Davi Góes (05), Erick Belé (07), Fabio (05), João Paulo (07), Kauã Lira (07) e Larson (05)

Atacantes: Antônio Marcos (07), Eduardo (09), Felipe Teresa (06), Halerrandrio (06), Heittor (07), Hugo (06), Juan Gabriel (08), Juliano (08), Riquelme Fillipi (06), Sorriso (05) e Victor Gabriel (06)