Neymar dispara contra Thiago Mendes no intervalo de Santos x Vasco: 'Babaca'

O clima esquentou na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira (26), durante o confronto entre Santos Vasco. No intervalo da partida, Neymar deu uma declaração contundente ao falar sobre o meia Thiago Mendes, após um desentendimento em campo.

Durante o primeiro tempo, os dois jogadores discutiram. Neymar acusou Thiago Mendes de ter tentado atingi-lo com uma cabeçada. A arbitragem advertiu ambos com cartão amarelo.

Na saída para o intervalo, o camisa do Santos não poupou críticas ao jogador do Vasco:

- Sempre ele (Thiago Mendes) querendo arrumar a confusão, querendo pagar de machão. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, vamos ver se ele é homem de me quebrar de novo."

Relembre o episódio no futebol francês

A declaração faz referência a um episódio ocorrido em dezembro de 2020, quando Neymar ainda defendia o Paris Saint-Germain. Na ocasião, o time parisiense enfrentava o Olympique Lyonnais pelo Campeonato Francês.

No dia 13 de dezembro daquele ano, Thiago Mendes acertou uma entrada dura por trás em Neymar nos minutos finais da partida, atingindo o tornozelo esquerdo do atacante. O atacante do PSG deixou o campo chorando e gerou preocupação imediata quanto à gravidade da lesão.

Após exames, foi constatada uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar. Apesar de não ter havido fratura, Neymar ficou cerca de um mês afastado dos gramados. Thiago Mendes foi expulso diretamente após revisão do VAR.

Neymar em ação no jogo do Santos contra o Vasco pelo Brasileirão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

