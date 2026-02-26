Thiago Mendes critica arbitragem após derrota do Vasco para o Santos: 'Só para Neymar'

A derrota do Vasco para o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por tensão dentro e fora de campo. Após o apito final, o volante Thiago Mendes reclamou da arbitragem e apontou favorecimento ao camisa 10 santista, Neymar.

continua após a publicidade

- O jogo foi de um apito só para Neymar, mas não podemos fazer nada, levantar a cabeça e focar no Carioca - declarou o jogador cruz-maltino.

O jogador cruz-maltino também comentou sobre a confusão entre ele e Neymar na primeira etapa do confronto.

- É normal, é futebol, cada um tem que defender sua equipe. Eu pedi um pouco de respeito na comemoração dele, ele me desrespeitou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Discussão Neymar e Thiago Mendes

O clima esquentou ainda no primeiro tempo. Thiago Mendes e Neymar protagonizaram uma discussão após um lance disputado. O atacante do Santos acusou o volante de ter tentado atingi-lo com uma cabeçada. A arbitragem advertiu ambos com cartão amarelo.

Discussão entre Thiago Mendes e Neymar durante Vasco x Santos (Foto: Reprodução)

Na saída para o intervalo, Neymar também não poupou críticas ao adversário.

- Sempre ele (Thiago Mendes) querendo arrumar confusão, querendo pagar de machão. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, vamos ver se ele é homem de me quebrar de novo - disparou o santista.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.