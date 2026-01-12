Ceará vence o Athletico e avança para a terceira fase da Copinha

O Ceará venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (12), no Estádio Adhemarzão, valendo pela segunda fase da Copinha. Adriano Bispo e Rian marcaram para o Alvinegro, enquanto que Gustavo Guedes descontou para o Furacão.

Assim, o Vovô avançou para a terceira fase da competição. O adversário será o vencedor de Grêmio Prudente-SP x Osasco Sporting-SP.

Ceará vence e se classifica na Copinha

Athletico e Ceará fizeram, nessa segunda fase, uma partida agitada desde o início. Os clubes criaram chances em cruzamentos e finalizações de fora da área. Kaiky cabeceou por cima do gol pelo Alvinegro e Davi Alves respondeu para o Furacão, acertando uma bicicleta e exigindo a defesa de Deivid.

Nos acréscimos da etapa inicial, o Vovô abriu o placar. Adriano Bispo recebeu grande lançamento pelas costas da zaga e finalizou na saída do goleiro Maksym.

No 2º tempo, Caio arriscou de fora da área e Maksym espalmou. Após o escanteio gerado por esse lance, o Alvinegro cruzou pela esquerda e Rian cabeceou para o fundo das redes. Bruninho teve a chance do terceiro gol, mas bateu por cima.

O Athletico conseguiu responder com Gustavo Guedes, que dominou cruzamento na área e chutou para diminuir o placar. Apesar da pressão dos paranaenses nos minutos finais, o Ceará venceu e conquistou a vaga na fase seguinte da Copinha.

Próximo jogo do Ceará

Na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará terá pela frente o vencedor de Grêmio Prudente-SP x Osasco Sporting-SP. A terceira fase acontecerá nos dias 14 e 15 de janeiro.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 2 CEARÁ

COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 12/01/2026 - 18h45

📍 Local: Estádio Adhemarzão, em Araçatuba (SP)

🥅 Gols: Gustavo Guedes aos 29 min do 2º T (CAP); Adriano Bispo aos 45 min do 1º T e Rian aos 21 min do 2º T (CEA)

🟨 Cartões amarelos: Santini, Rair, Guilherme Silva (CAP)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Aparecido Pereira Bueno (SP)

🚩 Assistentes: Eduardo Augusto Borges (SP) e Claudio Rafael Ribeiro (SP)

ATHLETICO-PR (Técnico: Alexandre Lemos)

Maksym; Menegatti (Moritz), Guilherme Silva, Rair e João Vitor; Gustavo Guedes, Leonardo Cerci (Brayan) e Ruan; Santini (Rhichey), Davi Alves (Willian Bispo) e Bruno Varella.

CEARÁ (Técnico: Mateus Oliveira)

Deivid; Chicorel (Guilherme), Kaiky, Uchella e Riquelme; Caio, Pedro Esli (Bruninho) e Melk (Kerlon); Enzo Lodovico, Rian (Álvaro Kayo) e Adriano Bispo (José Antônio).