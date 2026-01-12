JP Chermont decide, Santos vence o Cuiabá e avança na Copinha
Camisa 4 marcou o gol decisivo da classificação do Peixe
O Santos precisou suar a camisa, mas venceu o Cuiabá por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira (12), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O gol do Peixe foi marcado pelo lateral JP Chermont, capitão da equipe e atleta com mais participações no time profissional. Agora, o Santos aguarda o resultado do confronto entre Ferroviária e Real Brasília para conhecer o adversário da terceira fase.
O JOGO
Os primeiros minutos foram de pressão do Santos. Logo no começo da partida, o atacante Ndson recebeu um lançamento e cruzou para a área. O camisa 10, Bernardo, tentou aproveitar na finalização, mas mandou para fora.
Na sequência, duas jogadas do lateral JP Chermont levaram perigo. Aos 10 minutos, o camisa quatro invadiu a área e arriscou de fora, mas a bola ficou com o goleiro Pedro. Aos 14, o jogador voltou a aparecer no ataque, entrou na área e tentou o cruzamento, mas a zaga afastou.
Aos 16 minutos, o Cuiabá teve sua principal chance no jogo. Gustavo recebeu passe e, em velocidade, entrou na área e bateu cruzado, obrigando o goleiro Rodrigo Falcão a fazer boa defesa.
O Santos voltou a assustar aos 32 minutos, quando Nadson fez boa jogada pela direita e cruzou para Bernardo, que arriscou uma bicicleta. A bola passou perto do gol, mas saiu pela linha de fundo.
Melhor na partida, o Santos passou a empilhar chances. Pepê finalizou para fora, JP Chermont arriscou dentro da área, enquanto Nadson acertou a trave. Ainda assim, o placar da primeira etapa terminou zerado.
SEGUNDO-TEMPO
O Santos iniciou a segunda etapa com maior posse de bola e criando mais chances, mas teve dificuldades para transformar as oportunidades em gols. O Cuiabá, por sua vez, apostava nos contra-ataques para levar perigo à equipe santista.
A pressão do Santos surtiu efeito aos 32, quando Nadson, principal destaque da equipe na partida, cobrou escanteio com perfeição na cabeça de JP Chermont. O defensor subiu mais alto que a marcação do Cuiabá e abriu o placar para o Peixe.
Após o gol do Santos, o Cuiabá até tentou reagir, mas não conseguiu ser efetivo. A principal chance veio em uma finalização fraca de Lázaro, defendida pelo goleiro Rodrigo Galvão.
O Santos manteve a posse de bola e ainda criou oportunidades para ampliar o placar, confirmando a classificação com a vitória por 1 a 0.
✅Ficha técnica
SANTOS 1X0 CUIABÁ
COPINHA - SEGUNDA FASE
📍 Local: Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)
🥅 Gols: JP Chermont 32'/2ºT) (1-0) Santos;
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Rafael Gonzaga e Kauan Pierry (SAN); Oscar e Lorran (CHA);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Leonardo Ariel de Moura Ambiel (SP)
🚩 Assistentes: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho (SP) e Raphael Martinasso Lima (SP)
⚽ESCALAÇÕES
SANTOS: Rodrigo Falcão; JP Chermont, João Ananias, João Alencar e Rafael Gonzaga; Gustavo Henrique (Kennay), Pepê Fermino e Bernardo (Benício); Nadson (Enzo Boer), Rafael Freitas (Pedro Assis) e Mateus Xavier. (Técnico: Vinícius Marques);
CUIABÁ: Pedro; João Victor, Thiago, Lorenzo, Fabrício (Lorran), Índio (Alessandro), Mansano (Luan), Oscar (Cauã Pietro), Pedro Felipetto (Lazaro), Diodato e Gustavo (Widney); (Técnico: Eduardo Zuma);
