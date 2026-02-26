Em noite de Neymar, Santos vence Vasco em duelo direto contra Z4 do Brasileirão

O Santos venceu o Vasco por 2 a 1 nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entraram em campo pressionadas. Ainda sem vitórias na competição e ocupando as últimas posições da tabela, santistas e vascaínos enfrentaram, além da tensão pelo resultado, a forte chuva que caiu na Baixada Santista durante toda a partida.

Com o resultado, o Peixe chegou aos quatro pontos e saltou para a 13ª colocação. O Vasco, por sua vez, continua na lanterna, com apenas um ponto somado.

A equipe carioca foi comandada pelo interino Bruno Lazaroni. O clube demitiu Fernando Diniz no último domingo (22), após a derrota para o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca.

Neymar foi o protagonista da partida e passou a figurar no top-10 dos maiores artilheiros da história do clube santista com 152 gols. Responsável por conduzir as principais jogadas ofensivas da equipe, o camisa 10 também abriu o placar e comemorou em homenagem ao brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, ao dançar em na bandeirinha de escanteio. Ele também se envolveu em confusão com Thiago Mendes e o chamou de "machão" na saída para o intervalo.

Neymar provoca torcida do Vasco ao marcar gol pelo Santos. (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

A primeira grande chance foi do Peixe. Moisés tentou o cruzamento para Neymar, mas Saldivia apareceu para cortar. No contra-ataque, o Cruz-Maltino respondeu em velocidade com Nuno Moreira, que saiu cara a cara com Gabriel Brazão, exigindo a primeira grande defesa do goleiro santista.

O camisa 10 santista, porém, não demorou a deixar sua marca. Aos 25, puxou contra-ataque em velocidade: Moisés recebeu e abriu pela esquerda para o ídolo santista, que ajeitou o corpo e finalizou de primeira, superando Léo Jardim para abrir o placar. Na sequência, Neymar se desentendeu com Thiago Mendes e acabou advertido com cartão amarelo.

Mesmo sob pressão, o time visitante, incentivado por sua torcida que compareceu em bom número, chegou ao empate aos 42 minutos da primeira etapa. Miguelito perdeu a disputa no meio-campo para Andrés Gómez, que avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para trás. Barros apareceu livre na área para completar e igualar o marcador. O Santos ainda respondeu antes do intervalo: após jogada trabalhada por Neymar e passe para Vini Lira, Thaciano finalizou com perigo.

Na volta do intervalo, o time da casa adotou postura mais agressiva. Logo no primeiro minuto, Barreal arriscou finalização. O Vasco respondeu com Rojas, que quase surpreendeu Gabriel Brazão em chute que desviou na zaga santista. O Alvinegro Praiano manteve a pressão, principalmente com Thaciano e Gabriel Bontempo.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Neymar apareceu novamente - e com muita categoria. Arão fez lançamento preciso para o camisa 10, que partiu livre de marcação. Ele tocou por cobertura para marcar um belo gol e levar a torcida santista ao delírio.

No fim, o Santos superou a pressão do Vasco e o gramado pesado por causa da chuva para conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Já o time carioca, que ainda busca um substituto para Fernando Diniz, segue sem vencer na competição e amarga a lanterna. Além da necessidade de reação no cenário nacional, o clube também tenta reorganizar a rota no Estadual, após a derrota no primeiro jogo da semifinal para o Fluminense.

Ficha Técnica:

⚽SANTOS 2 X 1 VASCO - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 19h30 (De Brasília)

🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

🥅 Gols: Neymar (25'/1ºT) e (16'/2ºT) e Barros (42'/1ºT)

🟨 Cartão amarelo: Neymar (Santos) - Thiago Mendes (Vasco)

🟥 Cartão vermelho: -

👭Público: 8.808

💰Renda: R$539.319,19

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; Willian Arão (João Schmidt), Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Neymar; Miguelito (Barreal), Thaciano (Gabriel Menino) e Moisés (Rony).

VASCO (Técnico interino: Bruno Lazaroni): Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano); Thiago Mendes (Tchê Tchê), Barros, Rojas (Marino Hinestroza); Nuno Moreira (Brenner); Andrés Gómez e Spinelli (David).

