Copa do Brasil pode ir para os pênaltis, e aí será com Hugo Souza e Léo Jardim

O campeão da Copa do Brasil tem uma chance considerável de ser conhecido nas penalidades máximas. Foi dessa forma que Vasco e Corinthians passaram pelas semifinais, e bastará um novo empate no jogo marcado para às 18h deste domingo (21), no Maracanã, para o troféu ser decidido nos pênaltis. E aí será a vez de Léo Jardim e Hugo Souza buscarem mais uma vez o protagonismo.

Aos 26 anos, o jogador do Corinthians já é conhecido como pegador de pênaltis. Foram dez defendendo a equipe paulista em 89 jogos, o que o coloca como o quarto melhor goleiro nesse quesito na história do clube. Hugo Souza está atrás apenas de Cássio (32 defesas em 712 partidas), Ronaldo Giovanelli (27 defesas em 602 jogos) e Gylmar dos Santos Neves (11 pênaltis defendidos em 397 jogos).

No domingo (14), diante do Cruzeiro, Hugo Souza pegou duas cobranças e foi o grande responsável pela classificação do Corinthians à final.

— Tive uma conversa com o Lucas (Silvestre), o nosso auxiliar. Ele fala: "Você é um cara que, no momento que a gente precisa, você aparece. Se for para os pênaltis, chama a responsabilidade que isso vai dar confiança para o grupo". Eu cheguei na roda, quando acabou o jogo, e falei: "Rapaziada, vai lá e faz o pênalti, que eu vou pegar dois". Costumo dizer que isso não é soberba. Pode ser autoconfiança. Eu profetizei sobre a minha própria vida ali — declarou Hugo Souza após o jogo na Neo Química Arena.

No Vasco, Léo Jardim também defendeu duas cobranças de pênaltis na semifinal, diante do Fluminense. O desempenho garantiu a equipe na final e fez o goleiro chegar a nove pênaltis defendidos em 38 cobranças enfrentadas desde que chegou ao clube, em 2023.

— Muito trabalho, muita concentração. É tentar estar o mais equilibrado possível para tomar a melhor decisão. Tem muita coisa envolvida, mas fico feliz de poder ajudar mais uma vez — disse Léo Jardim na saída do jogo que garantiu o Vasco na decisão.

