Rayan, da Barreira ao Maracanã: a joia do Vasco que pode decidir a Copa do Brasil

Aos 19 anos, Rayan chega ao domingo mais importante da sua curta — e já marcante — carreira com a chance de conquistar o primeiro título como jogador profissional do Vasco. Principal nome do time na temporada, o atacante será uma das grandes esperanças cruz-maltinas na decisão da Copa do Brasil, marcada para este domingo, às 18h (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, que deve receber mais de 70 mil torcedores. Um cenário à altura de um clube que não conquista um título nacional desde 2013 — e de um jovem que simboliza o presente e o futuro vascaíno.

Canhoto, forte fisicamente e dono de finalização precisa, Rayan vive em 2025 o seu ano de afirmação. O "cria da Colina" soma 54 partidas e 20 gols na temporada, números impressionantes para um atacante que ainda está em processo de formação, mas que já assumiu protagonismo em jogos grandes. O desempenho consolidou sua importância no elenco e reforçou a confiança do clube, que renovou recentemente o contrato do jogador até 2028, com multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões.

Além do protagonismo ao longo da temporada, Rayan chega à decisão da Copa do Brasil como artilheiro da competição, com cinco gols, dividindo o topo da artilharia com Kaio Jorge, do Cruzeiro. O desempenho reforça o peso do atacante nos momentos decisivos do torneio e ajuda a explicar por que o jovem se tornou uma das principais referências ofensivas do Vasco na caminhada até a final, sendo decisivo em confrontos eliminatórios e assumindo a responsabilidade mesmo diante de adversários mais experientes. E colocando no banco de reservas o argentino Pablo Vegetti.

A relação de Rayan com o Vasco começou muito cedo — e de forma quase natural. Nascido no Rio de Janeiro, ele ingressou no clube aos seis anos de idade, cercado por um ambiente familiar profundamente ligado à instituição. Seu pai, Valkmar, atuou pelo Vasco entre 1995 e 2000 e, após encerrar a carreira, passou a integrar o departamento de futebol de base. A mãe também trabalhou no clube, no setor de esportes aquáticos. Dentro desse contexto, o talento floresceu rápido.

A ligação de Rayan com o Vasco vai além do campo e ajuda a explicar o peso simbólico deste momento. Criado dentro do clube desde a infância, o atacante carrega uma relação afetiva profunda com a camisa cruz-maltina, marcada por raízes familiares e pertencimento.

- Estou no Vasco desde os seis anos. Praticamente cresci lá dentro. Sair da Barreira e estar no Vasco, onde meu pai jogou, teve uma história - resume o jogador, em entrevista dada ao longo da temporada sobre a sua trajetória.

Desde as primeiras categorias, Rayan se destacou como artilheiro nato. Aos 11 anos, já acumulava 280 gols, alternando entre futsal e futebol de campo. Em 2019, no sub-13, conquistou o ICC Futures, competição considerada um "mundial" da categoria. A ascensão seguiu no sub-17: mesmo com apenas 15 anos, marcou 29 gols e deu cinco assistências em 34 jogos em 2022, desempenho que despertou o interesse do Barcelona. No mesmo ano, foi campeão do Carioca Sub-17, diante do Flamengo, marcando gol na decisão, e deixou sua marca na estreia pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O destaque no clube levou Rayan a percorrer todas as seleções de base da Seleção Brasileira. O auge veio em 2023, quando conquistou o Sul-Americano Sub-17, sendo artilheiro do torneio, com cinco gols, ao lado de Kauã Elias - nas categorias inferiores da amarelinha, ele tem 32 jogos e 15 gols. O desempenho acelerou sua transição ao profissional: em dezembro de 2022, o Vasco assinou com o jovem um contrato até o fim de 2025, já prevendo seu alto valor esportivo e estipulando uma multa milionária.

No time principal, Rayan passou por diferentes fases. Teve as primeiras oportunidades com Maurício Barbieri, trabalhou com Álvaro Pacheco, William Batista, Ramon Díaz, que quase não o utilizou, e Fábio Carille, mas foi com a chegada de Fernando Diniz que se firmou de vez. Ganhou confiança, espaço e até broncas públicas — como a recebida ao vivo, em São Januário — que ajudaram a moldar sua maturidade em campo.

- O Rayan é um talento raro. Vai deslanchar na carreira e ser um jogador top de linha no Brasil e na Europa. Tem um potencial enorme, eu enxergo assim. Desde que cheguei, tento colocá-lo em uma posição que tem de ocupar no cenário do futebol brasileiro. É muito diferente e com uma competência muito alta. Ele está aprendendo a se desenvolver e se enxergar. A hora que ele enxergar o tamanho que pode ter, acredito que vai ter uma carreira brilhante - contou o treinador.

O reconhecimento é correspondido pelo atacante, que destaca a relação próxima com o comandante.

- Eu estou muito feliz, (Diniz) é um paizão para mim, está me ajudando muito. Ele me dá muito esporro, mas é para o meu bem. Acho que, como ele fez nos últimos clubes dele, ajudou muitos jogadores, ele vai me ajudar também. Estou evoluindo e creio que vai dar tudo certo. Até na hora do gol ele dá bronca - disse Rayan, brincando com o jeitão de Diniz.

Comparado por muitos a Adriano Imperador, pelo estilo forte e canhoto, Rayan agora tem diante de si a chance de transformar potencial em história. No Maracanã lotado, carregando o sonho de uma torcida carente de títulos, o jovem atacante pode viver o primeiro — e talvez mais simbólico — capítulo de uma trajetória que promete ser grande.

