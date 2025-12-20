Vasco e Corinthians: a trajetória das equipes em finais da Copa do Brasil
Corinthians tem três títulos do torneio enquanto o Vasco foi campeão em 2011
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco e Corinthians entram em campo neste domingo (21), às 18h (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro, para a partida de volta da final da Copa do Brasil de 2026. No primeiro jogo, na última quarta-feira (17), empate sem gols na Neo Química Arena em São Paulo. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer leva o título da competição na temporada. Mas esta não é a primeira final que as duas equipes participam na história do torneio.
Relacionadas
Relembre a participação dos dois times em outras finais
A Copa do Brasil já foi palco de decisões históricas protagonizadas por Corinthians e Vasco da Gama.
O Corinthians estreou em finais na Copa do Brasil em 1995, quando enfrentou o Grêmio. Após empate no jogo de ida, o time paulista venceu por 2 a 1 no Pacaembu e conquistou o seu primeiro título.
Sete anos depois, o clube voltou a decidir o torneio contra o Brasiliense levantando a taça. Destaque para Deivid, que foi o autor de dois gols na primeira partida no Morumbi, vencida pela equipe paulista por 2 a 1 e que também deixou o dele no duelo decisivo em Taguatinga no Distrito Federal. Naquela oportunidade, o jogo terminou empatado em 1 a 1.
Deivid foi o destaque da conquista do título do Corinthians contra o Brasiliense (Foto: Reginaldo Castro / LancePress)
Em 2008, porém, o Corinthians ficou com o vice-campeonato ao ser superado pelo Sport, em uma final marcada por polêmicas de arbitragem. No ano seguinte, a equipe alvinegra derrotou o Internacional e conquistou seu terceiro título da Copa do Brasil garantindo vaga na Libertadores de 2010.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Equipe carioca chega a sua terceira final da competição
O Vasco da Gama chegou à sua primeira final de Copa do Brasil em 2006 enfrentando o arquirival Flamengo. Porém, não teve sucesso. Melhor para a equipe da Gávea que venceu os dois jogos da decisão naquela oportunidade. Na partida de ida, 2 a 0 para os rubro-negros e no segundo jogo deu Flamengo de novo: 1 a 0 com gol de Juan.
Já em 2011, o Cruz-Maltino teve a sua grande consagração. Liderado por Diego Souza, o Vasco venceu o Coritiba na final e conquistou, de forma invicta, o título da Copa do Brasil pela primeira vez na história do clube.
Esta é a terceira vez que a equipe carioca chega à decisão da Copa do Brasil. Já o Corinthians disputa a sua oitava final no torneio.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
- Matéria
- Mais Notícias