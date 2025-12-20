menu hamburguer
Copa do Brasil

Copa do Brasil: Vasco x Corinthians será também Coutinho x Memphis

Duelo de camisas 10 começou na Europa e agora terá novo capítulo no Maracanã

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
11:12
Philippe Coutinho e Memphis Depay são dois dos principais personagens da final (Foto: Eduardo Carmim/Gazeta Press)
imagem cameraPhilippe Coutinho e Memphis Depay são dois dos principais personagens da final (Foto: Eduardo Carmim/Gazeta Press)
A grande final da Copa do Brasil, marcada para às 18h deste domingo (21), no Maracanã, será um duelo de dois gigantes do futebol brasileiro, Vasco e Corinthians, e também de dois jogadores que tiveram passagem marcante pelo futebol europeu, Philippe Coutinho e Memphis Depay. Passa pelos pés deles boa parte da esperança de vascaínos e corintianos.

No primeiro jogo, na quarta-feira, Coutinho e Memphis tiveram atuação discreta, bem ao estilo do que foi o jogo. Bem marcados, os dois pouco puderam fazer para evitar o 0 a 0. O holandês fez um pouco mais: chegou a marcar um gol no segundo tempo, que foi corretamente anulado por impedimento, e teve participação ativa na marcação, algo que de certa forma surpreendeu.

Mas o que os torcedores de Vasco e Corinthians esperam da dupla neste domingo é a forte presença ofensiva — ou mesmo gols — que consagraram Coutinho e Memphis no futebol europeu há alguns anos.

Os dois, aliás, chegaram a se enfrentar cinco vezes na Europa entre 2016 e 2020, período em que Coutinho atuou por Liverpool, Barcelona e Bayern. Memphis, por sua vez, era jogador do Lyon e do Manchester United.

Nesses confrontos, o lado de Coutinho levou vantagem em relação ao lado de Memphis: foram três vitórias e dois empates.

Coutinho e Memphis também atuaram juntos

A dupla também chegou a jogar junto. Na temporada 2021/22, eles foram companheiros no Barcelona. À época, Coutinho passava por um período de baixa e jogou menos que Memphis. Ainda assim, dividiram o campo em 15 jogos.

Philippe Coutinho e Memphis Depay irão para mais um duelo, desta vez pela Copa do Brasil
Philippe Coutinho e Memphis Depay irão para mais um duelo, desta vez pela Copa do Brasil (Foto: Fernando Roberto/Gazeta Press)

