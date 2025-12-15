Léo Jardim brilha nos pênaltis, garante Vasco na final e mantém retrospecto dominante

Léo Jardim voltou a ser decisivo e colocou o Vasco na final da Copa do Brasil. Na disputa por pênaltis contra o Fluminense, o goleiro defendeu duas cobranças e foi um dos principais nomes da classificação cruzmaltina, confirmando mais uma vez sua força em momentos decisivos. A atuação reforça o status do camisa 1 como um dos grandes especialistas do futebol brasileiro no fundamento.

continua após a publicidade

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Desde 2023, Léo Jardim já enfrentou 38 cobranças em disputas por pênaltis, com números expressivos: 9 defesas, 27 gols sofridos e duas bolas na trave. Durante os 90 minutos de jogo, o desempenho também chama atenção. Em 17 pênaltis defendendo o Vasco, foram apenas três defesas, 13 gols sofridos e uma cobrança para fora.

Léo Jardim classifica Vasco para final da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

➡️ Puma Rodríguez abre o jogo sobre permanência no Vasco, mas garante foco na final

No recorte geral, somando disputas e tempo regulamentar, Léo Jardim já esteve frente a frente com 55 cobranças de pênalti na carreira recente. O balanço aponta 12 defesas, 40 gols sofridos, duas bolas na trave e uma para fora, números que sustentam a regularidade do goleiro em situações extremas e ajudam a explicar sua importância em campanhas eliminatórias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Com esse desempenho, Léo Jardim alcança a marca de 20 pênaltis defendidos na carreira e passa a integrar a lista dos goleiros brasileiros com mais defesas no fundamento entre 1990 e 2025. O ranking é liderado por Rogério Ceni, com 51, seguido por Cássio e Dida, ambos com 42. Mesmo entre nomes históricos como Marcos, Fábio e Weverton, o goleiro do Vasco consolida seu espaço e reforça o peso de sua atuação na caminhada até a final.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.