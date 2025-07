Após a disputa das partidas da 17ª rodada do Brasileirão, o futebol brasileiro agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Entre a terça-feira (29) e a quinta-feira (31), os 16 times classificados para oitavas de final entram em campo em busca de uma vaga na próxima fase da competição.

Nesta segunda-feira, a CBF divulgou a escala da arbitragem de campo dos jogos do torneio eliminatório mais importante do Brasil. O final de semana foi marcado por polêmicas envolvendo alguns dos nomes escalados para atuarem nas decisões da competição.

Alguns dos nomes mais comentados pelo desempenho na 17ª rodada do Brasileirão, estão escalados para os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Flavio Rodrigues de Souza trabalharão no meio da semana.

Raphael Claus em Cruzeiro x Ceará (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

No Brasileirão, Claus foi o árbitro de Cruzeiro 1 x 2 Ceará e ficou marcado por uma falta não marcada em Lucas Lima, do time visitante. A infração cometida pelo lateral-direito Fagner aconteceu em frente ao banco de reservas do Vozão e levou jogadores e membros da comissão técnica à loucura. Após as reclamações, o árbitro apresentou cartões aos envolvidos.

O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre Flamengo e Atlético-MG pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ramon Abatti Abel foi o árbitro de Flamengo 1 x 0 Atlético Mineiro e ficou marcado pelo lance envolvendo Gonzalo Plata e Fausto Vera. A não expulsão do jogador do Galo após falta cometida no atacante gerou revolta aos jogadores e à torcida do Flamengo.

Flávio Rodrigues de Souza dá cartão vermelho para Léo Jardim em Inter x Vasco (Foto: reprodução Melhores Momentos Premier)

Flavio Rodrigues de Souza foi um dos nomes mais comentados após a rodada do final de semana. Ele expulsou o goleiro Léo Jardim quando o Vasco vencia o Internacional por 1 a 0 no Beira-Rio. Com um a mais, o time da casa conseguiu o empate nos acréscimos do jogo.

Confira os árbitros das partidas das oitavas de final da Copa do Brasil

Botafogo X RB Bragantino

Anderson Daronco (Fifa - RS)

CSA X Vasco

Rafael Rodrigo Klein (Fifa - RS)

Cruzeiro X CRB

Edina Alves Batista (Fifa - SP)

Bahia X Retrô

Flávio Rodrigues de Souza (Fifa- SP)

Corinthians X Palmeiras

Wilton Pereira Sampaio (Fifa - GO)

Internacional X Fluminense

Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa - PE)

São Paulo X Athletico PR

Ramon Abatti Abel (Fifa - SC)

Flamengo X Atlético MG

Raphael Claus (Fifa - SP)