Brasileirão terá impedimento semiautomático no próximo ano

O Campeonato Brasileiro de 2026 passará a contar com o impedimento semiautomático. A informação foi passada pela CBF à Comissão Nacional de Clubes (CNC) em reunião realizada nesta segunda-feira (28). Assim como acontece com o VAR, a novidade será utilizada nas Séries A e B do Brasileirão. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol", e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️Goleiro expulso por cera: caso como o do Vasco não é tão incomum

A CBF ainda não confirma oficialmente a implantação do sistema, mas a entidade vem realizando estudos já há alguns meses. Eleita em maio, a diretoria do presidente Samir Xaud tem demonstrado reservadamente entusiasmo em utilizar o impedimento semiautomático.

O sistema se popularizou durante a Copa do Mundo do Catar e já é utilizado em algumas das principais competições europeias. Com tecnologia 3D, o impedimento semiautomático resolve em segundos as dúvidas em lances de impedimentos e elimina a necessidade de o operador do VAR traçar as linhas.

continua após a publicidade

Uma das questões a serem resolvidas diz respeito aos custos do projeto. O sistema exige a instalação de câmeras específicas nos estádios, e por uma questão de isonomia todos eles precisarão estar aptos.

Encontro também discute melhoria de gramados e cera dos goleiros

Além do impedimento semiautomático, o encontro da Comissão Nacional de Clubes também debateu sobre duas reclamações corriqueiras: a qualidade dos gramados e a cera dos goleiros nas partidas.

continua após a publicidade

A expulsão de Léo Jardim, do Vasco, no jogo com o Internacional foi uma das razões que motivaram o debate. O caso está sendo analisado pela Comissão de Arbitragem.

A baixa qualidade dos gramados do Brasileirão é tema recorrente. No fim de semana, até mesmo o gramado sintético do Allianz Parque foi motivo de reclamação pelo próprio técnico do Palmeiras.