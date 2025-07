Novo capítulo da novela Alan Rodríguez. O Internacional enviou emissários a Buenos Aires para acompanhar os tramites finais da negociação envolvendo o camisa 8 do Argentinos Juniors. O volante uruguaio quer jogar pelo Colorado e o Semillero del Mundo aceitou a oferta que gira em torno de 5 milhões de dólares, ou R$ 27,6 milhões no câmbio atual, por 80% dos direitos econômicos. O Lance! apurou que faltam detalhes para a liberação do jogador, o que deve acontecer esta semana.

O Lance! acompanha a negociação desde a primeira proposta apresentada pela direção colorada.

Quem é Alan Rodríguez

O acerto entre jogador e Inter é certo, tanto que o atleta começou a seguir a conta oficial do Alvirrubro no Instagram. Seu compatriota Sergio Rochet comentou em coletiva pós a vitória contra o Santos, na semana passada, que foi procurado pelo volante, que queria saber informações sobre o clube e Porto Alegre.

Intagram de Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors, passou a seguir o Internacional (Foto: Reprodução/Instagram)

Capitão e titular da equipe portenha, Alan Rodríguez é apontado como líder nato, com voz de comando, Rodríguez é um segundo volante pela direita, que faz o chamado área a área, tendo ações ofensivas e faro de gol. Canhoto, era o dono do meio-campo do Semillero, gostando muito de jogar com a bola no chão. Também pode atuar como primeiro volante.

No Argentinos desde 2022, quando chegou do Boston River, de Montevidéu, o uruguaio era o único titular absoluto do clube portenho desde 2023.

Os números de Rodríguez

Rodríguez nasceu em 25 de janeiro de 2000, em Canelones. Estreou nos profissionais do Defensor, de Montevidéu, em fevereiro de 2019, e se transferiu para o Boston River, também da capital uruguaia, em 2021. Chegou no Argentinos em 2022. Soma 194 partidas, 19 gols e cinco assistências.

Argentinos Jrs

2025 - 17 jogos, 2 gols, 3 assistências 2024 - 22 jogos, 4 gols, 1 assistência 2023 - 39 jogos, 1 gol, 1 assistência 2022 - 37 jogos, 4 gols

Boston River

2021 - 34 jogos, 3 gols

Defensor

2020 - 17 jogos, 1 gol 2019 - 28 jogos, 5 gols