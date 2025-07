Árbitro justifica expulsão de Léo Jardim no Vasco: ‘Caiu sem motivo aparente’

A expulsão de Léo Jardim após o goleiro receber o segundo cartão amarelo por (suposta) cera no empate por 1 a 1 entre Internacional e Vasco foi motivo de muitos protestos por parte do clube carioca. Na súmula, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza argumentou que Léo Jardim agiu “de maneira desrespeitosa” ao cair no gramado “sem motivo aparente”.

continua após a publicidade

➡️Especialista analisa polêmica de arbitragem no Brasileirão: 'Raríssimo'

O goleiro do Vasco havia tomado cartão amarelo aos 24 minutos do segundo tempo por cera. Aos 38, quando o goleiro foi ao chão novamente alegando dores. Flávio Rodrigues de Souza advertiu Léo Jardim de forma verbal, e pouco depois apresentou o segundo cartão amarelo. Na súmula, o árbitro justificou a expulsão por "retardar o reinício de jogo".

"Após ser advertido anteriormente por retardar o reinício de jogo, expulsei com segundo cartão amarelo o Sr. Leonardo Cesar Jardim, nº 1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo da sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente", relatou o Flávio Rodrigues de Souza.

continua após a publicidade

"Mesmo sendo solicitado tanto por mim, quanto pelo assistente nº 1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo", acrescentou o árbitro na súmula do jogo.

Vasco emite nota contra árbitro por expulsão de Léo Jardim

Jogadores do Vasco e o técnico Fernando Diniz reclamaram muito da expulsão. Após a partida, o clube divulgou uma nota classificando a atuação de Flávio Rodrigues de Souza como “desastrosa”.

continua após a publicidade

"Será que é só erro ou incompetência? Quando os equívocos da arbitragem se repetem e tiram, de forma direta, quatro pontos consecutivos do Vasco da Gama, essa pergunta precisa ser respondida, com urgência, por quem comanda a arbitragem brasileira", diz trecho da nota.

O clube pediu o afastamento do árbitro e afirmou que irá protocolar reclamação formal na CBF nesta segunda-feira (28).