Irmão de Cuca, Amauri Stival morre em Curitiba aos 66 anos

Amauri Stival, irmão do técnico Cuca, faleceu na madrugada desta segunda-feira (28), em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), aos 66 anos. Ele foi vítima de um infarto.

Após o ataque cardíaco, Amauri Stival chegou a ser transferido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região, a 12,3 km da capital, mas não resistiu. O velório acontece durante o dia, com o sepultamento marcado para o final da tarde, no Cemitério Santa Felicidade, bairro onde a família Stival vive.

O treinador Cuca e o auxiliar-técnico Cuquinha, irmãos de Amauri, foram liberados do treino pelo Atlético-MG para viajarem a Curitiba. Eles voltavam do Rio de Janeiro depois da derrota por 1 a 0 para o Flamengo, pelo Brasileirão, no Maracanã.

Carreira de Amauri Stival

Amauri chegou a atuar como zagueiro em times principais, como o Criciúma e o Ferroviário-SC, mas não teve grande destaque. Já no futebol amador de Curitiba, o atleta foi tricampeão da suburbana pelo Trieste, clube com mais títulos da tradicional competição, e também atuou no Iguaçu e Nova Orleans.

Após se aposentar, ele também trabalhou como "olheiro", função exercida para descobrir jovens talentos no futebol brasileiro, seja na base ou no profissional.

Em 2012, por exemplo, Amauri Stival teve papel fundamental ao indicar o volante Leandro Donizete, então do Coritiba, para o Atlético-MG de Cuca. O atleta ficou no Galo até 2016, com os títulos da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014) e Mineiro (2012, 2013 e 2015).

O irmão de Cuca também era visto com frequência em jogos do Athletico, clube do coração, na Arena da Baixada.

Veja as reações ao falecimento de Amauri Stival

- O Atlético lamenta profundamente a morte de Amauri Stival, irmão do técnico Cuca e do auxiliar técnico Cuquinha, que faleceu nesta segunda-feira, aos 66 anos, em Curitiba. Cuca e Cuquinha já se encontram no Paraná para se despedir do irmão. A Família Atleticana está de luto e se solidariza com todos os familiares e amigos de Amauri neste momento de dor e tristeza. Amauri também tem a vida ligada ao futebol. Foi atleta profissional, tendo atuado como zagueiro, e trabalhou também como olheiro. Descanse em paz, Amauri - declarou o Atlético-MG, time que Cuca é o técnico.

- Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo, me diz que é um pesadelo. Meu tiozinho, eu amo você para sempre - afirmou Natasha, filha de Cuca, em uma rede social.

- O Trieste Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Amauri Stival, ex-jogador que marcou época com o nosso manto na década de 1980. Amauri defendeu o Tricolor de Santa Felicidade e conquistou importantes títulos: tricampeão da Suburbana (1984, 1985 e 1986) e campeão da Taça Paraná em 1984. Além de grande atleta, era irmão do treinador Cuca, nome de destaque no futebol brasileiro. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que conviveram com Amauri. Vá em paz, Campeoníssimo - homenageou Trieste, clube tradicional do futebol amador de Curitiba e do bairro da família Stival.

- É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Amauri Stival. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável - postou o Iguaçu, clube tradicional do futebol amador de Curitiba e do bairro da família Stival.