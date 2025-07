Presidente do Corinthians nega pendências com Memphis e não descarta renegociação

Osmar Stábile concedeu entrevista coletiva para falar sobre os dois meses que preside o Corinthians interinamente. Nesta segunda-feira (28), o dirigente se reuniu com a imprensa no Parque São Jorge e esclareceu que não há pendências do Timão com Memphis.

Os últimos meses foram marcados por imbróglios entre o atacante e a diretoria. Memphis notificou o clube por atraso no pagamento da premiação do título do Campeonato Paulista, avaliado em R$ 4 milhões. No começo de julho, o jogador chegou a faltar um treinamento, evidenciando sua insatisfação com os problemas financeiros. Osmar Stábile fez questão de apaziguar a situação e disse estar tudo em dia com o holandês.

— Existe um contrato, nós vamos cumprir o contrato, não tem como ser diferente. Ele está trabalhando dento do estabelecido em contrato, nós estamos cumprindo também. Nós pagamos todos os vencimentos dele e está tudo em ordem, não tem problema nenhum, direito de imagem, salários, agora a premiação que estava atrasado, nós dividimos em três parcelas, vamos cumprir as outras duas dentro do cronograma estabelecido — disse o dirigente em entrevista coletiva.

Osmar Stábile falou sobre pendências com Memphis (Foto: Reprodução/X/Corinthians)<br>

Contrato de Memphis

O holandês chegou ao Corinthians no ano passado e tem contrato válido até metade de 2026. Parte dos valores de seu salário são pagos pela patrocinadora Esportes da Sorte, mas o clube alvinegro é responsável pelos valores referentes a premiações. Há um entendimento interno na diretoria que o contrato é 'pesado' para as finanças, mas uma renegociação não está no radar.

— O Corinthians não estuda, não foi tratado nenhum assunto desse até agora, até o momento. Se vazou, essas informações não são verdadeiras. Tudo que conversamos com o atleta foi de manter o contrato, com cada um cumprindo sua parte — falou Osmar Stábile

— Se ele nos procurar e pedir, claro que vamos conversar. Estamos abertos a falar com todos os jogadores. Tem outros que vão vencer contrato na frente e vamos conversar, não tem problema nenhum. Mas não recebi qualquer sinalização do estafe dele. De qualquer forma, estamos à disposição — completou