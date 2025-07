CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico na partida entre Flamengo e Atlético-MG

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite de domingo (27), pelo Brasileirão. Apesar da vitória, os jogadores e a torcida do clube Rubro-negro reclamaram bastante de um possível expulsão de Fausto Vera em um lance envolvendo o atacante Gonzalo Plata.

Após um contra-ataque do Flamengo puxado por Plata, o arbitro Ramon Abatti Abel marcou a penalidade máxima e deu cartão amarelo ao volante Fausto Vera. O VAR chamou o juiz para checar se a falta foi realmente dentro da área e analisar um possível lance de cartão vermelho, caso a infração fosse fora da área. A falta foi confirmada e, na opinião do árbitro do vídeo, Marcio Henrique de Gois, o toque de Plata para o meio da área ofereceu a oportunidade de um segundo jogador do Atlético disputar a bola, ou seja, Vera não deveria tomar o cartão vermelho por não se configurar a situação de último homem.

O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre Flamengo e Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja abaixo o diálogo do VAR

VAR: “Ramon, é o Gois falando. O lance foi fora da área, mas te recomendo revisão para não DOGSO (Negação de uma Oportunidade Clara de Gol), porque você disse que se for fora da área é vermelho (em diálogo com os atletas em campo)”.

Árbitro: “Para ti não houve a infração?”

VAR: “Houve a infração. Porém, não há possibilidade de DOGSO no entendimento da cabine. O domínio vem para trás e ele perde a verticalidade”.

VAR: “Vou te mostrar a infração. A infração é aqui. Agora, vou te mostrar em velocidade lenta e depois na normal para você perceber que ele vem para trás”.

Árbitro: “OK, tem um tranco embaixo. Porém, tem um defensor que tem possibilidade de dominar essa bola. A bola vai batendo e saindo da área, tem um defensor que pode chegar na bola”.

Árbitro: “OK, vou voltar com tiro livre direto e cartão amarelo por que tem um defensor que tem possibilidade de dominar a bola”.

Árbitro: “Falta e amarelo por que tem um defensor que pode pegar a bola”.

Os times voltam a se enfrentar nesta semana. Flamengo e Atlético disputam o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no Maracanã. A partida será às 21h30 (de Brasília).