Web detona decisão de Raphael Claus em Cruzeiro x Ceará: ‘Piada’

Cruzeiro x Ceará se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (27), no Mineirão. O time visitante levou a melhor, mas o destaque da partida acabou sendo uma decisão de Rapahel Claus. A web ficou revoltada com o árbitro.

O atacante Kaio Jorge abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo, e o paraguaio Galeano virou o placar, com um gol em cada tempo. Vitória importante do Ceará, que vivia um jejum no Campeonato Brasileiro.

Já no final da partida entre Cruzeiro x Ceará, o lateral-direito do Cruzeiro Fágner deu uma entrada muito forte em Fernandinho, do Ceará. O árbitro Raphael Claus não marcou falta, levando os jogadores, torcedores, e toda a internet ao delírio. Veja o lance abaixo.

Raphael Claus foi o árbitro de Cruzeiro x Ceará (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Como foi o jogo

O Ceará começou o jogo com três volantes para reforçar a marcação, mas a estratégia quase foi por água abaixo antes dos 4 minutos, quando o goleiro Bruno Ferreira cometeu uma falha bisonha, que o atacante Kaio Jorge aproveitou para marcar pela 13ª vez no Brasileiro e abrir o placar. Com a vantagem no placar, o Cruzeiro teve tranquilidade para controlar o jogo, manter a posse de bola e procurar a melhor jogada para finalizar.

O Vozão não preocupou a defesa celeste nos primeiros 30 minutos, mas, a partir daí, passou a chegar com mais perigo à área do Cruzeiro. Primeiro, Marcos Victor chutou por cima do gol de Cássio. Depois, o zagueiro Fabrício Bruno quase fez contra, ao desviar cruzamento de Galeano. Lourenço obrigou Cássio a se esticar para desviar para fora. Finalmente, aos 39 minutos, Lourenço bateu escanteio na esquerda, e Galeano subiu para cabecear no alto do gol, sem chances para o goleiro do Cruzeiro.

O jogo começou morno no segundo tempo. Aos 12 minutos, Gabigol entrou no lugar de Eduardo. Mas foi a entrada de Fernandinho no Ceará que mexeu no placar. O atacante cruzou da esquerda, e Galeano cabeceou forte no canto de Cássio, aos 14 minutos.

O técnico Leonardo Jardim fez mais modificações, o Cruzeiro pressionou até o fim, mas não conseguiu evitar a primeira derrota em casa neste Brasileirão. A última chance foi nos acréscimos, com Gabigol e Bolasie. O goleiro Bruno Ferreira e o zagueiro Willian Machado evitaram o segundo gol celeste.