Jardim anuncia mudanças no Cruzeiro para jogo da Copa do Brasil

O Cruzeiro iniciou, na manhã desta segunda-feira (28), a preparação para o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, quarta-feira (30), às 19h30, no Mineirão. O técnico Leonardo Jardim, após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro, adiantou que, mais uma vez, vai poupar jogadores para a próxima partida.

- A gente tem como objetivo se qualificar (para as quartas de final). Sabemos que o jogo de quarta-feira será um jogo outra vez intenso, contra uma equipe de segunda divisão, que, normalmente, em termos físicos, são bastante fortes e competitivas. Com certeza, vamos fazer rotação com aqueles jogadores que são mais utilizados. Não vamos fazer 10, 11 alterações, vamos fazer rotação com alguns que jogaram hoje (domingo) e outros que não jogaram – disse Leonardo Jardim.

Na partida contra o Ceará, Leonardo Jardim deixou de fora o lateral-direito William e o volante Christian, que nem ficaram no banco de reservas. Os dois também não foram para o campo no treino desta segunda-feira (28), na Toca da Raposa. Ambos fizeram atividade na academia, junto com os jogadores que começaram o jogo de domingo (27).

Técnico Leonardo Jardim está preocupado com desgaste físico dos jogadores (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Leonardo Jardim também falou sobre a condição dos dois jogadores:

- Vamos ver em termos clínicos como é que estão William e Christian. Mas sempre com o objetivo de procurar um resultado que nos garanta a classificação – observou o técnico do Cruzeiro.

Jardim poupou jogadores na estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil

Na terceira fase da Copa do Brasil – o Cruzeiro entrou direto nessa etapa por ter sido o nono colocado do Brasileirão do ano passado -, Leonardo Jardim também poupou jogadores nos dois confrontos com o Vila Nova (GO).

continua após a publicidade

No primeiro jogo, no Mineirão, vencido pela Raposa por 2 a 0, ficaram de fora o lateral Fagner (que vinha sendo titular), o volante Lucas Silva, o meia Matheus Pereira e o atacante Wanderson. Na partida de volta, no Serra Dourada, que o Cruzeiro ganhou por 3 a 0, não atuaram novamente Fagner e Wanderson, com pequenos problemas médicos, e Lucas Silva.

Desde que o Campeonato Brasileiro recomeçou, após a pausa para o Mundial de Clubes, o Cruzeiro disputou cinco jogos em 15 dias. E vai jogar mais quatro vezes até ter uma folga no calendário na semana de 13 de agosto, data reservada para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, competição da qual a equipe já foi eliminada.