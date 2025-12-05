menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Entenda as combinações que livram o Ceará do rebaixamento

Alvinegro recebe o Palmeiras no domingo (7), pela Série A

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 05/12/2025
20:47
Jorginho Flamengo
imagem cameraPartida entre Flamengo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará recebe o Palmeiras no domingo (7), na Arena Castelão, pela 38ª e última rodada desta Série A. De olho na luta contra o rebaixamento, a equipe de Léo Condé pode se livrar com diferentes resultados.

Inicialmente, qualquer triunfo simples já livra o Vovô da Série B. O Palmeiras entrará em campo sem ambições, pois não tem mais chances de título e não pode perder a vice-colocação para o Cruzeiro.

Na ocasião de um empate, o clube cearense passa a depender de outros placares. Um dos três cenários abaixo precisaria acontecer:

  • Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo
  • Empate ou derrota do Fortaleza contra o Botafogo
  • Derrota do Santos contra o Cruzeiro

O Internacional igualaria os 44 pontos do Ceará se vencesse, mas é improvável que o Colorado desconte a diferença no saldo de gols (-15 contra -4).

Partida entre Flamengo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Caso perca para o Palmeiras, o risco do Alvinegro é maior. Seria preciso torcer por dois dos três cenários abaixo:

  • Empate ou derrota do Internacional contra o RB Bragantino
  • Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo
  • Derrota do Fortaleza contra o Botafogo

Outros quatro clubes brigam contra o rebaixamento. O Atlético-MG, com 45 pontos, só cairia com uma alteração improvável no saldo de gols. Confira os jogos das equipes na última rodada:

  • Santos x Cruzeiro
  • Botafogo x Fortaleza
  • Vitória x São Paulo
  • Internacional x RB Bragantino

Próximo jogo do Ceará

O último jogo do Ceará em 2025 será contra o Palmeiras, no domingo (7), na Arena Castelão. A bola rola às 16h (de Brasília). O Vovô possui 43 pontos na tabela do torneio. O Vitória, que abre o Z4, tem 42.

