Entenda as combinações que livram o Ceará do rebaixamento

O Ceará recebe o Palmeiras no domingo (7), na Arena Castelão, pela 38ª e última rodada desta Série A. De olho na luta contra o rebaixamento, a equipe de Léo Condé pode se livrar com diferentes resultados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Inicialmente, qualquer triunfo simples já livra o Vovô da Série B. O Palmeiras entrará em campo sem ambições, pois não tem mais chances de título e não pode perder a vice-colocação para o Cruzeiro.

Na ocasião de um empate, o clube cearense passa a depender de outros placares. Um dos três cenários abaixo precisaria acontecer:

Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo

Empate ou derrota do Fortaleza contra o Botafogo

Derrota do Santos contra o Cruzeiro

O Internacional igualaria os 44 pontos do Ceará se vencesse, mas é improvável que o Colorado desconte a diferença no saldo de gols (-15 contra -4).

continua após a publicidade

➡️ Em decisão, Ceará enfrenta vantagem do Palmeiras no retrospecto

Partida entre Flamengo e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Caso perca para o Palmeiras, o risco do Alvinegro é maior. Seria preciso torcer por dois dos três cenários abaixo:

Empate ou derrota do Internacional contra o RB Bragantino

Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo

Derrota do Fortaleza contra o Botafogo

Outros quatro clubes brigam contra o rebaixamento. O Atlético-MG, com 45 pontos, só cairia com uma alteração improvável no saldo de gols. Confira os jogos das equipes na última rodada:

Santos x Cruzeiro

Botafogo x Fortaleza

Vitória x São Paulo

Internacional x RB Bragantino

➡️ Ingressos de Ceará x Palmeiras estão à venda: veja preços e onde comprar

Próximo jogo do Ceará

O último jogo do Ceará em 2025 será contra o Palmeiras, no domingo (7), na Arena Castelão. A bola rola às 16h (de Brasília). O Vovô possui 43 pontos na tabela do torneio. O Vitória, que abre o Z4, tem 42.