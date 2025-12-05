Entenda as combinações que livram o Ceará do rebaixamento
Alvinegro recebe o Palmeiras no domingo (7), pela Série A
O Ceará recebe o Palmeiras no domingo (7), na Arena Castelão, pela 38ª e última rodada desta Série A. De olho na luta contra o rebaixamento, a equipe de Léo Condé pode se livrar com diferentes resultados.
Inicialmente, qualquer triunfo simples já livra o Vovô da Série B. O Palmeiras entrará em campo sem ambições, pois não tem mais chances de título e não pode perder a vice-colocação para o Cruzeiro.
Na ocasião de um empate, o clube cearense passa a depender de outros placares. Um dos três cenários abaixo precisaria acontecer:
- Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo
- Empate ou derrota do Fortaleza contra o Botafogo
- Derrota do Santos contra o Cruzeiro
O Internacional igualaria os 44 pontos do Ceará se vencesse, mas é improvável que o Colorado desconte a diferença no saldo de gols (-15 contra -4).
Caso perca para o Palmeiras, o risco do Alvinegro é maior. Seria preciso torcer por dois dos três cenários abaixo:
- Empate ou derrota do Internacional contra o RB Bragantino
- Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo
- Derrota do Fortaleza contra o Botafogo
Outros quatro clubes brigam contra o rebaixamento. O Atlético-MG, com 45 pontos, só cairia com uma alteração improvável no saldo de gols. Confira os jogos das equipes na última rodada:
- Santos x Cruzeiro
- Botafogo x Fortaleza
- Vitória x São Paulo
- Internacional x RB Bragantino
Próximo jogo do Ceará
O último jogo do Ceará em 2025 será contra o Palmeiras, no domingo (7), na Arena Castelão. A bola rola às 16h (de Brasília). O Vovô possui 43 pontos na tabela do torneio. O Vitória, que abre o Z4, tem 42.
