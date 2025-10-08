Gabriel Veneno é relacionado pela primeira vez no Atlético-MG

O Atlético-MG enfrenta o Sport nesta quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade da lista de relacionados é o jovem atacante Gabriel Veneno, de apenas 16 anos, que pode fazer sua estreia pelo time profissional.

Considerado uma das maiores promessas das categorias de base do clube, Veneno é tratado com muito carinho e atenção pela diretoria e comissão técnica. Ele já vinha treinando com o elenco principal desde a última semana, mas ficou de fora da viagem para enfrentar o Fluminense. Agora, foi escolhido pelo técnico Jorge Sampaoli para integrar a delegação que enfrentará o Sport.

Quem é Gabriel Veneno?

Com apenas 16 anos, o jovem atacante nascido em 2009 já é considerado uma das maiores promessas das categorias de base do Atlético-MG. Atuando preferencialmente pela ponta esquerda, ele se destaca pela velocidade, agilidade nos dribles e rapidez de raciocínio na execução das jogadas.

Apontado por parte da imprensa estrangeira como um possível "novo Neymar", o garoto assinou seu primeiro contrato profissional com o Galo em julho deste ano. O talento já desperta interesse de clubes europeus, e sua multa rescisória para transferências internacionais foi fixada em 60 milhões de euros, cerca de 385 milhões de reais.

Gabriel Veneno assinou primeiro contrato profissional em julho (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Pedido constante da torcida do Atlético

Com a má fase do setor ofensivo do Galo e o jejum de 13 jogos sem um atacante balançar as redes, o desejo da torcida por mudanças na frente tem crescido a cada rodada. A partir dessa escassez de gols e da falta de efetividade no ataque, a presença do garoto nos jogos, passou a ser um clamor constante da Massa Atleticana, que vê neles uma possível solução para reverter o cenário.