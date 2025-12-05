Fortaleza conta com diferentes cenários para fugir do rebaixamento

O Fortaleza encara o Botafogo neste domingo (7), fora de casa, pela 38ª e última rodada desta Série A. Lutando contra o rebaixamento, a equipe de Martín Palermo pode se salvar com diferentes combinações de resultados.

De início, uma vitória já garante a equipe na Primeira Divisão. A missão não será simples, já que os cariocas estarão em busca de uma vaga direta na próxima Copa Libertadores. Fortaleza e Botafogo acumulam, atualmente, uma invencibilidade de nove jogos.

Caso o Tricolor empate, será necessário fazer contas. Dois dos três cenários abaixo precisariam acontecer para que o clube não caísse:

Vitória por no máximo um gol de diferença, empate ou derrota do Internacional contra o RB Bragantino Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo Derrota do Ceará contra o Palmeiras

O Santos ainda poderia ser ultrapassado, mas tal feito exigiria resultados improváveis para o desempate no saldo de gols.

Partida entre Fortaleza e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Na ocasião de um revés diante do Botafogo, o panorama seria mais complicado para o Leão, que seguiria em 43 pontos. As duas possibilidades abaixo teriam que acontecer:

Empate ou derrota do Internacional contra o RB Bragantino

Empate ou derrota do Vitória contra o São Paulo

Os outros quatro principais envolvidos na luta contra o Z4 jogarão em casa. O Atlético-MG, que tem 45 pontos, só seria rebaixado com uma improvável mudança no saldo de gols. Confira abaixo as partidas:

Vitória x São Paulo

Santos x Cruzeiro

Internacional x RB Bragantino

Ceará x Palmeiras

Próximo jogo do Fortaleza

A última partida do Fortaleza nesta temporada será contra o Botafogo, fora de casa, no domingo (7). O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), definirá a situação do Leão na Série A.