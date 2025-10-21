Ex-Seleção diz que foi mandado embora do Palmeiras por ser corintiano

O ex-atacante Ewerthon, revelado pelo Corinthians e com passagens pelo Palmeiras, relembrou o início da carreira no clube do Parque São Jorge e destacou a importância do “terrão” em sua formação como jogador.

— Eu começo na escolinha do Roque Moraes e sou chamado para o Palmeiras, mas acabo indo para o Corinthians. Chego no clube e estão fazendo peneira no Terrão, jogo um pouquinho e já fico aprovado. Depois disso, passei por todas as categorias até chegar no profissional — ao podcast Denílson Show.

Campeão Brasileiro de 98 e 99, o jogador foi emprestado para o Rio Branco de Americana, em 2000, momento que, segundo ele, foi praticamente “esquecido” pelo elenco corintiano.

— Quando eu estava no Rio Branco ninguém me ligava. Os únicos que sempre entravam em contato era o Ricardo Rosa, preparador físico, e o Rincón, que nunca esqueceu de falar comigo — disse o ex-atacante.

De volta ao clube alvinegro, o atleta despertou o interesse do futebol europeu e acabou indo para o Borussia Dortmund, da Alemanha.

— Eu quase fui para o Betis, mas acabei indo para o Borussia e ainda bem, pois tive uma carreira brilhante lá — declarou.

Depois de anos na Europa, Ewerthon declarou que a vontade era voltar para o seu time de coração, mas pela falta de contato o seu futuro acabou sendo o Palmeiras. Depois de um ano no clube, o entrevistado confidenciou que foi mandado embora, porque era corintiano.

— A minha intenção era voltar para o Corinthians, mas o clube só me procurou depois de ter acertado com o Palmeiras. Eu até brinco com o Andrés sobre isso. Eu jogo a temporada de 2011 no clube e depois sou mandado embora com a justificativa de ser corintiano — concluiu.

Ewerthon durante participação no Podcast do Denílson e do jornalista Chico Garcia (Foto: Reprodução/Instagram)

Carreira de Ewerthon

Nascido em São Paulo, o ex-jogador acumulou passagens por Rio Branco, Borussia Dortmund, Zaragoza, Stuttgart, Espanyol, Palmeiras, Terek Grozny, Al-Ahli, América Mineiro e Atlético Sorocaba.

Além das conquistas do Brasileirão de 1998 e 1999, o ex-atacante levantou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1999, o Paulistão de 1999 e 2001 e o Mundial de Clubes de 2000.

No exterior, destacou-se no Borussia Dortmund, da Alemanha, onde venceu o Campeonato Alemão na temporada 2001-02. Nas seleções de base, também deixou sua marca, sendo campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2001 com a Seleção Brasileira.