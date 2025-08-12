As categorias de base do Fortaleza têm uma joia vinda direto do outro lado do Atlântico. Nigeriano de 19 anos, Michael Fashanu — conhecido como Fash — vem se destacando nos últimos jogos do sub-20 do Leão do Pici.

Centroavante, o jovem tem três gols nos últimos dois jogos pelo Tricolor de Aço. Ele saiu do banco para marcar duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Piauí, pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Nordeste da categoria. Antes, já havia deixado o dele na goleada por 4 a 0 sobre o Caucaia, pelo Campeonato Cearense sub-20.

Fash chegou ao clube no meio do ano passado, após se destacar na Copa Trivella, realizada em Lagos, capital da Nigéria, patrocinada pelo próprio Fortaleza. O atacante passou por período de testes e foi regularizado no início deste ano, se juntando à equipe em fevereiro. Em contato com o Lance!, o jovem revelou dificuldades de adaptação ao Brasil, mas agradeceu ao Leão do Pici e ao povo brasileiro pelo acolhimento.

— Primeiramente, quero agradecer a Jesus, o autor e consumador da minha fé. Nunca imaginei que me adaptar a um novo país seria tão difícil. Os primeiros meses foram muito difíceis para mim, a diferença de idioma, a comida totalmente diferente, mas a parte mais incrível foi que eu nunca soube o quanto o Brasil e o povo brasileiro são acolhedores e amorosos. Quero realmente agradecer à família Fortaleza, desde o CEO Marcelo Paz até meus treinadores, companheiros de equipe e torcedores. Eles tornaram minha adaptação e minha estadia no Brasil muito mais fáceis e me ajudaram de todas as formas.

Hoje eu como comidas brasileiras, apesar de sentir falta dos pratos da minha terra (risos). Falo um pouco de português e todos ao meu redor têm me ajudado a me adaptar e me desenvolver — declarou o centroavante.

Sobre a boa fase recente, o nigeriano do sub-20 Fortaleza se disse honrado pelos gols marcados e a chance de defender o clube.

— Marcar gols ou representar esse clube maravilhoso tem sido uma grande honra para mim e para minha família. Quero garantir tanto ao clube quanto aos torcedores que, enquanto eu defender este escudo, sempre darei o meu melhor por esse lindo clube. Vamos, Fortaleza! — afirmou.

Nesta terça-feira (12), o Fortaleza de Fash recebe o Jaciobá no estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela segunda rodada do grupo A da Copa do Nordeste sub-20.