Confronto de brasileiros? Veja possíveis duelos no sorteio da Libertadores

O mata-mata da Copa Libertadores está definido. Com o encerramento da fase de grupos, os 16 classificados conhecerão seus adversários nas oitavas de final através de sorteio, que permite confrontos entre clubes do mesmo país. A divisão dos potes segue o desempenho: os líderes de cada grupo no Pote 1 e os segundos colocados no Pote 2.

continua após a publicidade

➡️Confira os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

O Brasil segue forte na competição, com seis representantes garantidos no mata-mata: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. A única baixa foi o Bahia, que terminou em terceiro no seu grupo e disputará agora os playoffs da Copa Sul-Americana. O Palmeiras, inclusive, foi o grande destaque da fase de grupos, sendo o único clube a terminar com 100% de aproveitamento.

Ao longo da história da Copa Libertadores, alguns confrontos entre clubes dos atuais potes 1 e 2 marcaram decisões importantes. Em 1961, Palmeiras e Peñarol duelaram na final, com o clube uruguaio ficando com o título. Cinco anos depois, em 1966, Peñarol voltou a conquistar a taça ao vencer o River Plate. Já em 1970, Estudiantes levou a melhor contra Peñarol para levantar o troféu. Mais recentemente, Flamengo e River Plate decidiram o título em 2019, com vitória do time brasileiro, e Palmeiras superou o Flamengo na final de 2021, garantindo mais um título para o futebol paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Taça da Copa Libertadores da América (Foto: Divulgação/Conmebol)

Duelos entre clubes do mesmo país?

O sorteio das oitavas de final pode colocar frente a frente clubes do mesmo país. Entre os brasileiros, há chance de clássico envolvendo Palmeiras, São Paulo ou Internacional, que estão no Pote 1, contra Botafogo, Flamengo ou Fortaleza, todos no Pote 2.

No caso dos argentinos, isso não é possível nesta fase, já que River Plate, Racing, Estudiantes e Vélez estão todos no Pote 1. Também não há possibilidade de confronto entre os paraguaios Libertad e Cerro Porteño, que dividem o Pote 2.

continua após a publicidade

Pote 1: Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU.

Pote 2: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitario e Cerro Porteño.

Sorteio da Libertadores

Na próxima segunda-feira, 2 de junho, às 12h (horário de Brasília), será realizado o sorteio das oitavas de final da competição na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai. O evento definirá os confrontos da fase e todo o chaveamento até a final, que está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Após o sorteio, a competição terá uma pausa superior a dois meses, em função do calendário do Mundial de Clubes. As partidas das oitavas de final estão previstas para os dias 12, 13 e 14 de agosto, nos jogos de ida, e 19, 20 e 21 de agosto, nos jogos de volta.