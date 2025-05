Veja os possíveis adversários do Fortaleza nas oitavas da Libertadores

Apesar de perder para o Racing por 1 a 0, o Fortaleza obteve a sua classificação rumo às oitavas da Copa Libertadores. Isso porque, na noite da última quinta-feira (29), o clube contou com a vitória do Colo-Colo-CHI sobre o Atlético Bucaramanga (1 a 0). Os oito possíveis adversários do Tricolor já estão definidos.

Dentre os oito rivais, dois seriam reedições de confrontos anteriores na históra internacional da equipe. Um deles é o Estudiantes-ARG, que eliminou o Fortaleza nas oitavas da Libertadores de 2022. Após 1 a 1 no Castelão, os argentinos triunfaram por 3 a 0 em casa.

Outra possibilidade é a LDU-EQU, que superou o Leão na final da Copa Sul-Americana de 2023. Os times empataram em 1 a 1 durante os 120 minutos e, nos pênaltis, os equatorianos conquistaram a taça.

As oitavas de final da Copa Libertadores acontecerão em agosto. O sorteio dos confrontos será realizado na próxima segunda-feira (2 de junho).

Confira abaixo os oito possíveis adversários do Fortaleza nas oitavas da Libertadores:

Palmeiras

São Paulo

Racing-ARG

River Plate-ARG

Estudiantes-ARG

Vélez Sarsfield-ARG

Internacional

LDU-EQU

Partida entre Racing e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Premiação milionária para o Fortaleza

Com a vaga nas oitavas da Libertadores, o Leão recebeu US$ 1,25 milhão, o que equivale a cerca de R$ 7 milhões na cotação atual. O valor total obtido na competição está em US$ 4.58 milhões, montante que equivale a aproximadamente R$ 25,9 milhões para os cofres do clube.

Agenda do Fortaleza

Depois do compromisso internacional, o Fortaleza volta as suas atenções para a disputa da Série A. O próximo adversário será o Flamengo, fora de casa, no domingo (1º). Atualmente, o Tricolor é o 16º colocado na tabela da competição, com dez pontos.