menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Confira datas, horários e transmissões das quartas de final da Libertadores

Conmebol divulga calendário detalhado de partidas do mata-mata

Libertadores - Taça
imagem cameraTaça da Libertadores (Foto: Divulgação)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
18:20
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (22) o calendário detalhado com datas, horários e transmissões das partidas de quartas de final da Libertadores. Os jogos de ida acontecem entre 16 e 18 de setembro, enquanto os de volta serão realizados uma semana depois, entre 23 e 25 do mesmo mês.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Argentina volta a desbancar Brasil nas quartas de final da Libertadores após sete anos

Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem representando o Brasil na competição. Contudo, a maioria é argentina: Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield formam o quarteto “hermano” entre os oito melhores da América do Sul. A LDU, do Equador, completa o grupo de classificados.

Confira datas, horários e transmissões dos jogos de quartas de final da Libertadores

Jogos de ida

Vélez Sarsfield x Racing
Data e hora: terça-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília);
🏟️Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG);
📺Onde assistir: Paramount.

continua após a publicidade

River Plate x Palmeiras
Data e hora: quarta-feira, 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG);
📺Onde assistir: TV Globo, GE TV, ESPN e Disney+.

LDU x São Paulo
Data e hora: quinta-feira, 18 de setembro, às 19h (de Brasília);
🏟️Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU);
📺Onde assistir: Paramount.

continua após a publicidade

Flamengo x Estudiantes
Data e hora: quinta-feira, 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺Onde assistir: ESPN e Disney+.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogos de volta

Racing x Vélez Sarsfield
Data e hora: terça-feira, 23 de setembro, às 19h (de Brasília);
🏟️Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG);
📺Onde assistir: Paramount.

Palmeiras x River Plate
Data e hora: quarta-feira, 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
📺Onde assistir: TV Globo, GE TV, ESPN e Disney+.

São Paulo x LDU
Data e hora: quinta-feira, 25 de setembro, às 19h (de Brasília);
🏟️Local: Morumbis, em São Paulo (SP);
📺Onde assistir: Paramount.

Estudiantes x Flamengo
Data e hora: quinta-feira, 25 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG);
📺Onde assistir: ESPN e Disney+.

➡️ Pela primeira vez, quartas de final da Libertadores reúnem apenas campeões do torneio

Libertadores Troféu
Troféu da Libertadores, que tem datas das oitavas de final definidas (Foto: Divulgação/Conmebol)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias