Confira datas, horários e transmissões das quartas de final da Libertadores
Conmebol divulga calendário detalhado de partidas do mata-mata
A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (22) o calendário detalhado com datas, horários e transmissões das partidas de quartas de final da Libertadores. Os jogos de ida acontecem entre 16 e 18 de setembro, enquanto os de volta serão realizados uma semana depois, entre 23 e 25 do mesmo mês.
➡️ Argentina volta a desbancar Brasil nas quartas de final da Libertadores após sete anos
Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem representando o Brasil na competição. Contudo, a maioria é argentina: Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield formam o quarteto “hermano” entre os oito melhores da América do Sul. A LDU, do Equador, completa o grupo de classificados.
Confira datas, horários e transmissões dos jogos de quartas de final da Libertadores
Jogos de ida
Vélez Sarsfield x Racing
⏰Data e hora: terça-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília);
🏟️Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG);
📺Onde assistir: Paramount.
River Plate x Palmeiras
⏰Data e hora: quarta-feira, 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG);
📺Onde assistir: TV Globo, GE TV, ESPN e Disney+.
LDU x São Paulo
⏰Data e hora: quinta-feira, 18 de setembro, às 19h (de Brasília);
🏟️Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU);
📺Onde assistir: Paramount.
Flamengo x Estudiantes
⏰Data e hora: quinta-feira, 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺Onde assistir: ESPN e Disney+.
Jogos de volta
Racing x Vélez Sarsfield
⏰Data e hora: terça-feira, 23 de setembro, às 19h (de Brasília);
🏟️Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG);
📺Onde assistir: Paramount.
Palmeiras x River Plate
⏰Data e hora: quarta-feira, 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
📺Onde assistir: TV Globo, GE TV, ESPN e Disney+.
São Paulo x LDU
⏰Data e hora: quinta-feira, 25 de setembro, às 19h (de Brasília);
🏟️Local: Morumbis, em São Paulo (SP);
📺Onde assistir: Paramount.
Estudiantes x Flamengo
⏰Data e hora: quinta-feira, 25 de setembro, às 21h30 (de Brasília);
🏟️Local: Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG);
📺Onde assistir: ESPN e Disney+.
➡️ Pela primeira vez, quartas de final da Libertadores reúnem apenas campeões do torneio
