Fora de Campo

Jornalista acredita em final brasileira na Libertadores e aponta favorito

Três clubes nacionais disputam o torneio

Taça da Libertadores, onde assistir e datas
imagem cameraTaça da Libertadores (Foto: Carl de Souza/AFP)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
14:29
  Matéria
  Mais Notícias

LDU e Palmeiras foram os últimos dois clubes a se garantirem nas quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira (21), ao eliminarem respectivamente Botafogo e Universitario. Além dos dois clubes, Flamengo, Racing, Estudiantes, Vélez, River Plate e São Paulo são os outros classificados.

Diante do cenário, o jornalista Vitor Birner, da ESPN, palpitou sobre a possível final da edição do torneio de 2025. Para ele, dois clubes brasileiros vão chegar a decisão. Serão eles: Flamengo e Palmeiras.

O comunicador destacou que o São Paulo deve vencer a LDU, mas cair para o Alviverde na semifinal do torneio. Além disso, Birner apontou o Flamengo como franco favorito na chave, que conta com três clubes argentinos: Estudiante, Vélez e Racing. Veja os palpites abaixo:

Libertadores

Os oito clubes, que ainda disputam o principal torneio da América do Sul, entram em campo pelas quartas de final apenas em setembro. Os jogos de ida e volta da fase estão marcados para acontecer entre os dias 16 e 24.

Na competição, ainda estão presentes três clubes brasileiros (São Paulo, Palmeiras e Flamengo), quatro argentinos (Estudiantes, Vélez, Racing e River Plate) e um equatoriano (LDU). Nas quartas de final, não haverá confronto entre brasileiros.

De um lado da chave, o São Paulo encara a LDU e o Palmeiras enfrenta o River Plate. Do outro, o Flamengo pega o Estudiantes, enquanto o Racing decide a vaga contra o Vélez.

Libertadores
Clubes classificados para as quartas e quantas vezes conquistaram a Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores)

Tudo sobre

