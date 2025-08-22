Jornalista acredita em final brasileira na Libertadores e aponta favorito

LDU e Palmeiras foram os últimos dois clubes a se garantirem nas quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira (21), ao eliminarem respectivamente Botafogo e Universitario. Além dos dois clubes, Flamengo, Racing, Estudiantes, Vélez, River Plate e São Paulo são os outros classificados.

Diante do cenário, o jornalista Vitor Birner, da ESPN, palpitou sobre a possível final da edição do torneio de 2025. Para ele, dois clubes brasileiros vão chegar a decisão. Serão eles: Flamengo e Palmeiras.

O comunicador destacou que o São Paulo deve vencer a LDU, mas cair para o Alviverde na semifinal do torneio. Além disso, Birner apontou o Flamengo como franco favorito na chave, que conta com três clubes argentinos: Estudiante, Vélez e Racing. Veja os palpites abaixo:

Libertadores

Os oito clubes, que ainda disputam o principal torneio da América do Sul, entram em campo pelas quartas de final apenas em setembro. Os jogos de ida e volta da fase estão marcados para acontecer entre os dias 16 e 24.

Na competição, ainda estão presentes três clubes brasileiros (São Paulo, Palmeiras e Flamengo), quatro argentinos (Estudiantes, Vélez, Racing e River Plate) e um equatoriano (LDU). Nas quartas de final, não haverá confronto entre brasileiros.

De um lado da chave, o São Paulo encara a LDU e o Palmeiras enfrenta o River Plate. Do outro, o Flamengo pega o Estudiantes, enquanto o Racing decide a vaga contra o Vélez.