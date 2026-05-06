Como foi o último jogo de Arboleda pelo Tricolor?

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Arboleda retornou ao Brasil após 30 dias. Em meio a desavenças com a diretoria, vídeos em festas e participações em jogos no Equador, o São Paulo se reuniu com o zagueiro nesta segunda-feira (4) e definiu que ele seguirá no elenco, porém treinando separado do restante do grupo.

continua após a publicidade

A ideia do clube é negociá-lo na próxima janela de transferências. Sem entrar em campo desde 21 de março, o Lance! relembra como foi a última partida de Arboleda com a camisa do São Paulo.

Atuação discreta no clássico

O último jogo de Arboleda pelo São Paulo foi o clássico contra o Palmeiras, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0 e ampliou a vantagem sobre o rival na liderança da competição. No Choque-Rei, que marcou o retorno do Morumbis após meses sem receber partidas desde fevereiro, Arias marcou o gol da vitória palmeirense.

continua após a publicidade

Arboleda entrou em campo no intervalo, substituindo Alan Franco. Naquele momento, o zagueiro já vinha perdendo espaço entre os titulares. Inclusive, esse teria sido um dos pontos de incômodo do equatoriano, conforme apurou o Lance!, já que passou a ter menos oportunidades, especialmente após a chegada de Roger Machado.

Foi uma atuação discreta. Aos sete minutos do segundo tempo, Arboleda apareceu pela primeira vez com a bola ao tentar lançamento para Lucas Ramon na área, mas o lateral estava impedido. Depois, chamou atenção aos 26 minutos, quando tentou novo passe longo, mas a defesa cortou. Na prática, o defensor não foi tão exigido. Muito porque o Palmeiras já vencia quando ele entrou em campo e passou a atuar de forma mais recuada.

continua após a publicidade

Em números, segundo o Sofascore, Arboleda teve 81% de aproveitamento nos passes e acertou dois dos cinco lançamentos longos que tentou. Defensivamente, somou uma bola recuperada, três cortes e um desarme, além de não ser driblado em nenhum lance. Nos duelos, venceu dois de seis no total e levou a melhor em uma de três disputas aéreas. Também cometeu duas faltas.

Os números de Arboleda em seu último jogo pelo Tricolor: atuação discreta (Foto: Arte/ IA)

Uma atuação dentro de seus padrões recentes, sem grande destaque, mas segura. A situação, porém, se complicou nos dias seguintes ao clássico. Em 1º de abril, na rodada seguinte do Brasileirão, o São Paulo enfrentaria o Internacional, no Beira-Rio. Arboleda já havia causado preocupação ao faltar ao último treino antes da viagem. Relacionado para a partida e inicialmente opção no banco, também não se apresentou para o embarque. Mais tarde, a delegação tricolor descobriria que o jogador já estava no Equador.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

⚽ Aposte em menos de 2.5 gols em O'Higgins x São Paulo @1.73

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Entenda como deve ficar a relação de Arboleda com o São Paulo

O São Paulo fez uma longa reunião com Arboleda nesta segunda-feira (4) e definiu os próximos passos do jogador, que ficou no Equador por 30 dias e retornou somente nesta semana.

O equatoriano se apresentou no SuperCT e ficou acertado que seguiria treinando separado do elenco, com a intenção de ser negociado na próxima janela de transferências, em julho. Esta possibilidade era debatida desde o período no qual Arboleda ainda estava no Equador, segundo apurou o Lance!.

Existia um desejo, por parte de alguns membros do São Paulo, de fazer uma rescisão por justa causa. Mas o departamento jurídico do clube considerou que este não seria o melhor caminho, assim como descartou um distrato amigável.

Arboleda ficou fora por 30 dias. Agora, deve passar também por uma bateria de exames, com uma pré-temporada, além de ter os dias de salário descontados.