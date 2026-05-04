São Paulo define futuro de Arboleda após retorno ao Brasil

O São Paulo fez uma longa reunião com Arboleda nesta segunda-feira (4) e definiu os próximos passos do jogador, que ficou no Equador por 30 dias e retornou somente nesta semana.

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O equatoriano se apresentou no SuperCT e ficou acertado que seguiria treinando separado do elenco, com a intenção de ser negociado na próxima janela de transferências, em julho. Esta possibilidade era debatida desde o período no qual Arboleda ainda estava no Equador, segundo apurou o Lance!.

Existia um desejo, por parte de alguns membros do São Paulo, de ter uma rescisão por justa-causa. O clube estava sendo amparado por um lado jurídico, que não achava que este seria o melhor caminho. Uma rescisão amigável também era vista como um cenário distante.

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Arboleda ficou fora por 30 dias. Agora, deve passar também por uma bateria de exames, com uma pré-temporada, além de ter os dias no salário descontado.

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Arboleda pode ser negociado na próxima janela (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Relembre a história do "desaparecimento" de Arboleda

Arboleda estava relacionado para um jogo que aconteceu no dia 4 de abril, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O defensor acabou cortado após não se apresentar, sem justificativas. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

Neste período de tempo, o zagueiro foi flagrado em festas, eventos sociais e até mesmo em um jogo de futebol no país.