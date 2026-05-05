'Sabor de derrota': Éverson lamenta empate e analisa situação do Atlético na Sul-Americana

Atlético e Juventud empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (5), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após o jogo, Éverson analisou o empate amargo e a situação da equipe na competição continental.

Atlético e Juventud empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (5), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após o jogo, Éverson analisou o empate amargo e a situação da equipe na competição continental.

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O goleiro comentou o desempenho da partida e lamentou a vitória que o Galo deixou escapar. Segundo ele, dois vacilos acabaram custando o resultado, especialmente após a equipe vir de uma grande vitória no clássico, mas não conseguir manter a vantagem até o fim:

— Sabor de derrota. Você fazer 2x0 é difícil, é uma boa vantagem. Logo depois que a gente fez o segundo gol, a gente, em menos de um minuto, acabou tomando ali uma bola cruzada na área. Então, o que poderia tirar toda a chance de reação da equipe deles, a gente acabou colocando eles no jogo novamente. Infelizmente, é um empate que sai com gosto amargo — iniciou o goleiro

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— Não sei se o time cansou um pouco ali no final porque o clássico foi muito intenso e o jogo aqui também foi muito intenso dentro do campo. Acabamos em dois vacilos, em duas bolas cruzadas na área acabamos tomando os dois gols — lamentou Éverson

Confiança na classificação do Atlético

Éverson analisou a situação do Atlético na tabela e destacou que a equipe ainda tem chances de classificação, mas que também dependerá dos adversários. O Galo soma apenas quatro pontos em quatro rodadas da competição.

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— O pensamento é óbvio, é lógico que tem que vencer as duas em casa. Vencendo as duas em casa, a gente chega nos 10. Com 10 você já não aspira a primeira colocação. Vai depender muito dos resultados. Depende muito do resultado. Hoje, se tiver uma combinação, talvez a equipe da Venezuela vencer e a gente vencer os jogos que a gente tem em casa, que é conforto direto contra eles, a gente possa passar ambos na tabela. . Mas óbvio que a gente quer classificar em primeiro pra que a gente não precise passar do playoffs igual ano passado — analisou o goleiro

Éverson em Juventud x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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