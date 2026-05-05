Filho de Miranda assina contrato profissional com o São Paulo e tem multa milionária

Lucas Miranda, filho do ídolo e zagueiro Miranda, assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. Revelado na base tricolor, também atua como defensor, na mesma posição do pai, e seu novo vínculo é válido por cinco temporadas. O Lance! confirmou que a multa do jogador é de 100 milhões de euros, próximo dos R$ 583 milhões.

continua após a publicidade

Assim como o pai, Lucas atua como zagueiro. Ele está em Cotia desde os 11 anos e, na temporada passada, foi campeão do Paulistão Sub-14. Hoje, é visto como uma das lideranças da categoria no São Paulo.

A genética de Miranda, ídolo do São Paulo, reflete nas características do filho. Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.

continua após a publicidade

Aos 16 anos, este é seu primeiro contrato profissional com o clube. A reportagem apurou que o São Paulo mantém uma boa relação com seu pai, Miranda, que marca presença com frequência no SuperCT.

Lucas Miranda assinou contrato por cinco anos (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Lucas também está acumulando algumas convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2025, além de uma participação em períodos de treino, Lucas foi chamado para a disputa da Copa 2 de Julho e, posteriormente, voltou a integrar a Seleção para a disputa da Conmebol Liga Evolución, torneio internacional de base no qual o Brasil conquistou o título.

continua após a publicidade

Patrocínio chama atenção

A imagem de Lucas Miranda tem chamado atenção até mesmo fora de campo. O zagueiro da base do São Paulo tem contrato com a Puma, uma das principais marcas esportivas do mundo. Agora, com o contrato profissional, é possível que também comece a entrar no radar do elenco profissional tricolor.