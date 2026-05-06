Análise: Erros crônicos ficam explícitos e Atlético paga caro na Sul-Americana

O Atlético voltou a repetir erros de partidas anteriores e acabou pagando caro por isso. Diante do Juventud, a equipe chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate na reta final, com dois gols sofridos em menos de dez minutos. Com o resultado, a situação na Copa Sul-Americana se complica, e o Galo vê a classificação para a próxima fase ficar ameaçada.

O Atlético voltou a repetir erros de partidas anteriores e acabou pagando caro por isso. Diante do Juventud, a equipe chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate na reta final, com dois gols sofridos em menos de dez minutos. Com o resultado, a situação na Copa Sul-Americana se complica, e o Galo vê a classificação para a próxima fase ficar ameaçada.

continua após a publicidade

Mudança de planejamento e força máxima

O técnico Eduardo Domínguez decidiu alterar o planejamento inicial do time na Copa Sul-Americana. A princípio, nas partidas fora de casa, o treinador vinha preservando os principais jogadores e escalando equipes mistas.

No entanto, diante do Juventud e precisando do resultado, o argentino optou por utilizar força máxima. Ele repetiu praticamente a mesma equipe que venceu o Cruzeiro, com apenas uma mudança na defesa: Vitor Hugo entrou no lugar de Junior Alonso.

continua após a publicidade

A escalação foi Everson; Natanael, Lyanco, Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Maycon (Tomás Pérez), Alan Franco e Bernard (Gustavo Scarpa); Alan Minda (Dudu) e Cassierra (Reinier).

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético repete erros e deixa dois pontos pelo caminho

O Atlético começou a partida sendo pressionado pelo Juventud, que dificultava a saída de bola do time mineiro. Mais uma vez, a equipe de Eduardo Domínguez apresentou dificuldades diante de uma marcação alta, com a linha defensiva cometendo erros de passe e, muitas vezes, sendo obrigada a rifar a bola para se livrar da pressão.

continua após a publicidade

Nos minutos iniciais, os uruguaios criaram boas chances para abrir o placar, mas pararam nas ótimas intervenções de Everson. Além disso, o ataque do Juventud pecava na finalização, o que impediu que o time saísse na frente.

Quando conseguia superar a pressão adversária, seja com passes rápidos e bem encaixados ou com bolas longas nas costas da defesa, o Atlético até chegava ao ataque, mas ainda encontrava dificuldades para criar oportunidades claras de gol.

Em um momento em que a equipe enfrentava muitas dificuldades, apareceu a qualidade individual. Após uma bola rebatida na área, Alan Minda, de primeira, percebeu o goleiro adiantado e finalizou por cobertura, colocando o Atlético em vantagem. O jogador, que já vinha demonstrando sua qualidade nas últimas partidas, voltou a se destacar.

Na segunda etapa, o Atlético recuou e passou a permitir a iniciativa do Juventud. A equipe se defendia, mas demonstrava fragilidade, cedendo espaços e permitindo lances perigosos do time uruguaio.

Em uma das poucas saídas ofensivas, o Galo aproveitou uma bola parada e marcou com Vitor Hugo, dando a impressão de que a vitória estava encaminhada e de que a situação na Sul-Americana poderia ser amenizada.

No entanto, na reta final, a equipe sofreu uma queda de desempenho e voltou a repetir problemas recorrentes, especialmente em jogadas de cruzamento na área. Após uma desatenção no lance seguinte do gol marcado, saiu o primeiro gol do Juventud. Pouco depois, em menos de dez minutos, o empate veio novamente em uma bola aérea.

Com uma linha de três defensores que deveria se impor e neutralizar as jogadas adversárias, o Atlético apresentou uma atuação frágil, desorganizada e sem sincronia. As infiltrações e os cruzamentos foram recorrentes, e os erros defensivos acabaram custando caro mais uma vez.

Natanael em Juventud x Atlético (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

🤑Aposte no Atlético pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável