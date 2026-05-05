Lucas Moura pode se aposentar após lesão? Entenda o cenário com o São Paulo

Lucas Moura passou por cirurgia nesta segunda-feira (4), após sofrer uma ruptura do tendão calcâneo da perna direita. Com isso, o tempo de recuperação deve levar, no mínimo, sete meses. Ou seja, perderá todo o restante da temporada. Lucas, por sua vez, tem contrato com o Tricolor até o final do ano. O Lance! ouviu algumas fontes para entender como pode ficar o futuro do meia.

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A reportagem apurou que uma aposentadoria não está sendo cogitada. No momento, o foco de Lucas seria totalmente na sua recuperação. Quanto a uma renovação de contrato, já havia a expectativa que as conversas acontecem após a pausa para a Copa do Mundo. Isso se mantém, independente da lesão.

O procedimento conduzido pela equipe do Dr. Moisés Cohen foi bem sucedido e o atleta teve alta hospitalar nesta terça-feira (05), permanecendo em repouso domiciliar nos primeiros dias de reabilitação antes de iniciar a fisioterapia no clube. Cohen acompanha Lucas Moura desde sua chegada ao clube.

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Lucas Moura se lesionou novamente em São Paulo x Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Veja detalhes da lesão de Lucas Moura

Após retornar aos relacionados e voltar a atuar depois de mais de um mês em recuperação de duas fraturas nas costelas, o meia sofreu nova lesão neste domingo.

Durante a semana, Lucas retomou os treinamentos com o elenco e a expectativa era de que recebesse alguns minutos neste domingo (3), diante do Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo Cauly.

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No entanto, cerca de 20 minutos depois, em disputa com Erick Pulga, torceu o tornozelo e caiu no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, palco da partida. Lucas precisou deixar o campo carregado, carregado com auxílio da comissão são-paulina e Dória.

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