O São Paulo ganhou um novo problema para a sequência da temporada. Com as recentes baixas de Alan Franco e Lucas Ramon, o Tricolor terá de buscar alternativas para reorganizar a defesa.

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A dor de cabeça começa na lateral direita. Neste domingo (3), contra o Bahia, Lucas Ramon deixou o campo lesionado e teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Além dele, Maik já desfalcava a equipe há duas partidas por conta de dores musculares.

Diante desse cenário, a opção utilizada contra o Bahia foi Cédric Soares. A situação, porém, reduz as possibilidades de Roger Machado. Uma alternativa seria Moreira, que voltou de empréstimo ao Porto, já treina no SuperCT e passou a ser observado pela comissão técnica. Roger testa o jogador tanto pelo lado direito, sua posição de origem, quanto pelo meio.

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Na zaga, o cenário também inspira atenção. Além de Arboleda, que segue no Brasil e tem futuro indefinido no clube, Alan Franco também se lesionou e deve ficar ao menos uma semana fora. O argentino teve constatado um pequeno estiramento no adutor direito. Rafael Tolói, por sua vez, ficou fora da última partida devido a dores na panturrilha.

Com isso, as opções para esta parte da defesa ficam mais restritas. Sabino e Matheus Dória aparecem como nomes mais experientes para o miolo de defesa. Outra possibilidade é recorrer à base, com jovens como Osório e Hugo.

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O único alívio para o São Paulo está no lado esquerdo, onde as principais opções seguem disponíveis - com Wendell e Enzo Díaz.

Alan Franco jogou no sacrifício contra o Bahia e vira problema na defesa do São Paulo (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Qual deve a estratégia contra o O'Higgins?

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, dia 7, contra o O'Higgins, pela Copa Sul-Americana. Esta é a quarta rodada da equipe na fase de grupos da competição. O Lance! apurou que a estratégia ainda foi definida. Existe uma hipótese que Roger vá a campo com um time misto, mas as conversas começarão nesta terça-feira (5), na reapresentação do elenco.