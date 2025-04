Como está a maratona para os sete brasileiros da Libertadores

Após o empate em 1 a 1 no Gre-Nal 447, o técnico do Internacional, Roger Machado, comentou os últimos resultados do seu time e afirmou que “ninguém aguenta 20 jogos em dois meses”. Como os sete times brasileiros que disputam a Libertadores da América estão na mesma maratona, o Lance! decidiu mostrar a situação de cada um deles nessa reta inicial, com sete partidas já disputadas – cinco pelo Brasileirão e duas pelo torneio continental. Confira trecho da coletiva do comandante alvirrubro:

Ao ser questionado sobre o momento de instabilidade do Colorado depois de dois empates e uma derrota no Nacional, o treinador alvirrubro avaliou que o calendário vai “dar muito impacto” para todos:

– Não falo nem muscular, vai dar emocionalmente. É impossível você cumprir uma rotina de 20 jogos em dois meses. Ninguém vai aguentar. Daí, vai conseguir melhor resultados aquele que tiver o grupo equilibrado e maior, que possa ter a possibilidade de não perder o nível o jogo.

E acrescentou:

– As adversidades vão acontecer. Não vamos jogar bem todas as partidas. A sequência de jogos seguidos vai pensar na tomada de decisão, vai pesar na perna.

Para Roger Machado, sequência de jogos vai afetar todos (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A comparação

A maratona de “20 jogos em dois meses” citada pelo treinador incluem jogos do Brasileirão e das copas Libertadores da América e do Brasil. É preciso notar, porém, que o Internacional está ao lado de outros seis clubes brasileiros que estão no principal torneio continental.

Assim, passadas sete rodadas por duas das três disputas, as equipes estão na seguinte situação:

Clube Libertadores Brasileirão Total Aproveitament o

o Palmeiras 2V 0E 0D 4V 1E 0D 6V 1E 0D 90,5%

2V 0E 0D 4V 1E 0D 6V 1E 0D 90,5% Flamengo 1V 10 1D 3V 2E 0D 4V 2E 1D 66,7%

1V 10 1D 3V 2E 0D 4V 2E 1D 66,7% São Paulo 1V 1E 0D 1V 4E 0D 2V 5E 0D 52,4%

1V 1E 0D 1V 4E 0D 2V 5E 0D 52,4% Internacional 1V 1E 0D 1V 3E 1D 2V 4E 1D 47,6%

1V 1E 0D 1V 3E 1D 2V 4E 1D 47,6% Bahia 1V 1E 0D 0V 3E 1D 2V 4E 1D 47,6%

1V 1E 0D 0V 3E 1D 2V 4E 1D 47,6% Botafogo 1V 0E 1D 1V 2E 2D 2V 2E 3D 38,1%

1V 0E 1D 1V 2E 2D 2V 2E 3D 38,1% Fortaleza 0V 1E 1D 1V 2E 2D 1V 3E 3D 28,6%

Palmeiras é o melhor dos sete

Nesse levantamento, o Palmeiras lidera, com seis vitórias e um empate em sete confrontos. O aproveitamento é de 90,5%. Ou seja, dentro da avaliação de Roger, o Verdão ainda não enfrentou adversidades nem sentiu o impacto de sete enfrentamentos em 22 dias – um jogo a cada três dias.

Os demais, já tiveram tropeços, como o Flamengo, que soma quatro vitórias, dois empates e uma derrota, dentro do Maracanã, chegando a 66,7%. O “peso muscular e emocional”, como citou o técnico colorado, foi sentido justamente pelos times com grupos menores e menos equilibrados: São Paulo, 52,4%; Bahia e Internacional, 47,1%; Botafogo, 38,1%; e Fortaleza, 28,6%.