Palmeiras se recupera após vice paulista e assume liderança das principais competições do calendário

Resiliência é a palavra que define a temporada do Palmeiras. Após perder a decisão do Campeonato Paulista para o maior rival, a equipe comandada por Abel Ferreira engatou uma sequência de seis vitórias consecutivas e lidera tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Grupo G da Copa Libertadores.

No período, o Verdão acumulou duas vitórias na competição continental, contra o Sporting Cristal (PER) e o Cerro Porteño (PAR), além de somar 13 pontos no Brasileirão. Com isso, ultrapassou o Flamengo, que empatou na rodada, e assumiu a liderança do campeonato.

Após um início conturbado no estadual e com rotações no elenco, o Palmeiras se acertou na temporada e passou a acumular resultados positivos em todas as frentes. Vale lembrar que o clube reformulou o elenco, principalmente o setor ofensivo, na última janela de transferências e precisou adaptar as novas peças ao sistema de jogo de Abel Ferreira.

– Gosto mais de ressaltar a atitude da equipe. Uns correm pelos outros. Bom ver quando o treinador troca, eles entram com vontade e atitude – afirmou antes de completar.

Weverton defendeu pênalti nos minutos finais e garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, pela quinta rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Palmeiras busca encaminhar a classificação na Libertadores

Líder do grupo com duas vitórias, o Palmeiras viaja até a Bolívia para encarar o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Caso vença o confronto, a equipe paulista encerrará a primeira metade da fase com aproveitamento perfeito e ficará próxima de garantir a classificação às oitavas de final.

A bola rola para Palmeiras e Bolívar a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles. Depois, o Verdão fecha a primeira fase com duas das três partidas restantes no Allianz Parque.