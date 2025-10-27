Deyverson provoca Flamengo e manda recado para torcida do Fortaleza
Tricolor venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 no sábado
O Fortaleza derrotou o Flamengo por 1 a 0 no sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A. Deyverson, que não chegou a entrar em campo, provocou a equipe carioca e mandou um recado para a torcida do Leão nas redes sociais.
O atacante publicou uma foto ao lado de Breno Lopes, inserindo a legenda "pai e padastro". Breno marcou o gol do triunfo do Fortaleza no último sábado, aproveitando passe de Herrera e acertando o canto do goleiro Rossi.
A dupla conquistou a Copa Libertadores de 2021 no Palmeiras, superando o Flamengo por 2 a 1 na final. Deyverson entrou na prorrogação e, minutos depois, marcou o gol do título após erro de Andreas Pereira. Breno Lopes, por sua vez, não atuou na decisão.
O jogador veiculou ainda uma publicação destacando o resultado positivo no sábado. Como o Santos empatou com o Botafogo na rodada, o Tricolor agora está a cinco pontos de deixar a zona de rebaixamento.
— Parabéns a todo grupo pelo grande resultado de hoje. Juntos somos mais fortes! - disse o camisa 18 na legenda.
Em campo, Deyverson soma 30 partidas pelo Fortaleza no ano, com cinco gols e uma assistência. O atacante não balança as redes desde julho, na derrota por 2 a 1 para o Grêmio.
Próximo jogo do Fortaleza
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Fortaleza voltará a campo na próxima segunda-feira (3), fora de casa, diante do Santos. O embate pelo Brasileirão terá início às 20h (de Brasília). Considerando as posições das equipes na tabela, tal confronto será decisivo na luta contra o rebaixamento.
