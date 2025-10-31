menu hamburguer
Andreas Pereira vira assunto antes de Palmeiras x Flamengo: 'Todo mundo sabe'

Meia foi protagonista na virada histórica do Verdão

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 31/10/2025
08:26
Andreas Pereira, meia do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Andreas Pereira será um dos grandes personagens da final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo, no dia 29 de novembro. O Verdão conseguiu uma virada histórica em cima da LDU, nesta quinta-feira (30), jogando no Allianz Parque.

A LDU venceu o Verdão por 3 a 0 no jogo de ida da semifinal da Libertadores, mas não contava com uma noite mágica do time de Abel Ferreira. Com grande atuação de Andreas Pereira, Palmeiras x Flamengo vão se enfrentar na final da Libertadores.

➡️Palmeiras x Flamengo: ex-apresentador da Globo crava campeão da Libertadores

O meia virou assunto nas redes sociais assim que o confronto decisivo foi definido. Em 2021, o Verdão foi campeão depois de uma falha dele na final contra o Rubro-Negro. Agora, defendendo o Palmeiras, Andreas Pereira vai enfrentar o Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Veja os comentários sobre Andreas Pereira antes de Palmeiras x Flamengo

Final entre os clubes não será a primeira

Palmeiras e Flamengo disputarão a final da Libertadores em 2025, mas não é a primeira vez que isso acontece. Em 2021, já sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão conquistou o título em cima do Rubro-Negro, com gols de Raphael Veiga e Deyverson. Gabigol marcou para o Rubro-Negro.

O jogo ficou marcado pelo erro grave de Andreas Pereira, já na prorrogação, que deixou Deyverson na cara do gol para marcar em Palmeiras x Flamengo. O Verdão venceu por 2 a 1, no Uruguai, e fez a festa de milhões de palmeirenses.

Em 2025, por obra do destino, Andreas Pereira voltará a disputar uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, mas dessa vez com a camisa do Verdão. Ele foi um dos destaques do time de Abel Ferreira na virada histórica contra a LDU.

Nas redes sociais, muitos torcedores já começaram a esquentar o clima para a grande decisão no dia 29 de novembro. Lima, local da final, guarda boas recordações para os rubro-negros, já que foi lá onde o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019.

